Самарские акционеры комбината "Родник" реанимируют производство

Группа самарских акционеров "Родника" возвращает управление комбинатом в свои руки. Бенефициар холдинга "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана отправлен в отставку, а его место занял бывший депутат Самарской городской думы Вячеслав Дормидонтов, сообщает "Самарское обозрение".
Новый директор уже заявил о планах реанимировать производство на "Роднике" и сохранить его трудовой коллектив.
Напомним, в марте 2018 г. "Родник" фактически управлялся федеральным холдингом "Кристалл-Лефортово", несмотря на то, что его бенефициару Павлу Сметане принадлежало только 49% акций комбината.
В марте Сметана объявил своим партнерам, что не сможет более поддерживать работоспособность предприятия и намерен его законсервировать, а весь трудовой коллектив уволить. Причиной такого развития событий стали финансовые проблемы "Кристалл-Лефортово".
Банки-кредиторы, и прежде всего ОФК Банк, приступили к взысканию с группы Павла Сметаны порядка 10 млрд рублей. Ситуацию осложнял тот факт, что областное УФНС вскрыло банковские гарантии "Родника" по уплате акциза.
Как пишет издание, планы Сметаны отправить "Родник" в историю не понравились его самарским партнерам — владельцам компании "Актив", которой принадлежит 51% комбината. До последнего времени самарцы занимали пассивную позицию в управлении заводом. Дело в том, что фактически сделка предполагала выкуп Сметаной 100% долей "Родника", однако она была растянута во времени.
Оперативное управление над заводом Сметана получил сразу после подписания сделки в 2016 г., однако самарцы сохраняли за собой контрольный пакет "Родника" до момента окончательного расчета. Рассчитываться Сметана не спешил. Более того, "Кристалл-Лефортово" наращивал долги перед самарскими партнерами, отказываясь выплачивать аренду недвижимости предприятия и коммунальные услуги.
Поняв бесперспективность дальнейшего сотрудничества с Павлом Сметаной, самарские акционеры "Родника" решили брать управление заводом в свои руки. 20 марта 2018 г. совет директоров "Родника" отправил Павла Сметану в отставку, а на его место назначил креатуру "Актива" — экс-депутата Самарской городской думы Вячеслава Дормидонтова.
В системе "СПАРК-Интерфакс" смена директора датирована 27 марта 2018 года. Новый директор предприятия уже заявил о том, что полностью пересматривает политику своего предшественника и перед ним поставлена задача поддерживать производственную деятельность завода и сохранить трудовой коллектив.
Как пишет "Самарское обозрение", Вячеслав Дормидонтов подтвердил, что "Родник" сейчас ведет производственную деятельность, так как у завода еще остались акцизные марки, а приказы о сокращении сотрудников будут отменяться. При этом Дормидонтов подчеркнул, что "Родник" сейчас не может вести полноценную деятельность из-за препятствий, которые чинит его предшественник.
Выход из сложившейся ситуации новый глава "Родника" видит в реанимации местных брендов завода. "Последние два года завод работал в основном по лицензионным соглашениям и локальным брендам уделялось мало внимания. Проще говоря, их сознательно убивали. Шло планомерное вымывание из памяти населения брендов "Родника". Мы хотим восстановить самарские бренды, хорошо известные населению, как в регионе, так и за его пределами", — отметил Дормидонтов.
По данным сайта "Родника", сейчас предприятие выпускает такие местные бренды, как "Родник", "Родник Золотой", "Триумфальная", "Сретенка" и "Стрежень". При этом Дормидонтов готов загружать "Родник" и лицензионными заказами. По его оценкам, объем производства "Родника" достигнет порядка 300 тыс. дал в месяц, что составляет около 80% от производственной мощности предприятия.
Дормидонтов также обещает сохранить трудовой коллектив "Родника", который насчитывает порядка 650 человек, хотя и планирует кадровые изменения среди топ-менеджмента завода.
Одной из основных задач, которые предстоит решить Дормидонтову, является проблема долговой нагрузки "Родника". Павел Сметана ранее оценивал совокупный объем обязательств завода в 3 млрд рублей. Вячеслав Дормидонтов считает, что порядка 80% этой суммы — это долги "Кристалл-Лефортово", а не непосредственно "Родника", поэтому обслуживать их должен федеральный холдинг. Судя по всему, новый директор "Родника" намерен в судебном порядке избавлять завод от искусственно повешенных на него долгов.
"У нас есть четкое понимание, что деньги, за которые подписался "Родник", направлялись не на развитие завода, а на финансирование проектов "Кристалл-Лефортово". Почему сейчас за них должен отвечать "Родник", мне не совсем понятно. Все договоры поручительства "Родника" по уставу должны одобряться советом директоров. А по факту поручительства есть, а одобрения совета директоров нет. Как минимум это повод признать сами договоры недействительными", — заявил в интервью "СО" Дормидонтов.
По оценкам директора "Родника", на группу "Кристалл-Лефортово" приходится порядка 2 млрд руб. долгов предприятия.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.