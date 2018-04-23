Самарские акционеры комбината "Родник" реанимируют производство

Группа самарских акционеров "Родника" возвращает управление комбинатом в свои руки. Бенефициар холдинга "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана отправлен в отставку, а его место занял бывший депутат Самарской городской думы Вячеслав Дормидонтов, сообщает "Самарское обозрение".

Новый директор уже заявил о планах реанимировать производство на "Роднике" и сохранить его трудовой коллектив.

Напомним, в марте 2018 г. "Родник" фактически управлялся федеральным холдингом "Кристалл-Лефортово", несмотря на то, что его бенефициару Павлу Сметане принадлежало только 49% акций комбината.

В марте Сметана объявил своим партнерам, что не сможет более поддерживать работоспособность предприятия и намерен его законсервировать, а весь трудовой коллектив уволить. Причиной такого развития событий стали финансовые проблемы "Кристалл-Лефортово".

Банки-кредиторы, и прежде всего ОФК Банк, приступили к взысканию с группы Павла Сметаны порядка 10 млрд рублей. Ситуацию осложнял тот факт, что областное УФНС вскрыло банковские гарантии "Родника" по уплате акциза.

Как пишет издание, планы Сметаны отправить "Родник" в историю не понравились его самарским партнерам — владельцам компании "Актив", которой принадлежит 51% комбината. До последнего времени самарцы занимали пассивную позицию в управлении заводом. Дело в том, что фактически сделка предполагала выкуп Сметаной 100% долей "Родника", однако она была растянута во времени.

Оперативное управление над заводом Сметана получил сразу после подписания сделки в 2016 г., однако самарцы сохраняли за собой контрольный пакет "Родника" до момента окончательного расчета. Рассчитываться Сметана не спешил. Более того, "Кристалл-Лефортово" наращивал долги перед самарскими партнерами, отказываясь выплачивать аренду недвижимости предприятия и коммунальные услуги.

Поняв бесперспективность дальнейшего сотрудничества с Павлом Сметаной, самарские акционеры "Родника" решили брать управление заводом в свои руки. 20 марта 2018 г. совет директоров "Родника" отправил Павла Сметану в отставку, а на его место назначил креатуру "Актива" — экс-депутата Самарской городской думы Вячеслава Дормидонтова.

В системе "СПАРК-Интерфакс" смена директора датирована 27 марта 2018 года. Новый директор предприятия уже заявил о том, что полностью пересматривает политику своего предшественника и перед ним поставлена задача поддерживать производственную деятельность завода и сохранить трудовой коллектив.

Как пишет "Самарское обозрение", Вячеслав Дормидонтов подтвердил, что "Родник" сейчас ведет производственную деятельность, так как у завода еще остались акцизные марки, а приказы о сокращении сотрудников будут отменяться. При этом Дормидонтов подчеркнул, что "Родник" сейчас не может вести полноценную деятельность из-за препятствий, которые чинит его предшественник.

Выход из сложившейся ситуации новый глава "Родника" видит в реанимации местных брендов завода. "Последние два года завод работал в основном по лицензионным соглашениям и локальным брендам уделялось мало внимания. Проще говоря, их сознательно убивали. Шло планомерное вымывание из памяти населения брендов "Родника". Мы хотим восстановить самарские бренды, хорошо известные населению, как в регионе, так и за его пределами", — отметил Дормидонтов.

По данным сайта "Родника", сейчас предприятие выпускает такие местные бренды, как "Родник", "Родник Золотой", "Триумфальная", "Сретенка" и "Стрежень". При этом Дормидонтов готов загружать "Родник" и лицензионными заказами. По его оценкам, объем производства "Родника" достигнет порядка 300 тыс. дал в месяц, что составляет около 80% от производственной мощности предприятия.

Дормидонтов также обещает сохранить трудовой коллектив "Родника", который насчитывает порядка 650 человек, хотя и планирует кадровые изменения среди топ-менеджмента завода.

Одной из основных задач, которые предстоит решить Дормидонтову, является проблема долговой нагрузки "Родника". Павел Сметана ранее оценивал совокупный объем обязательств завода в 3 млрд рублей. Вячеслав Дормидонтов считает, что порядка 80% этой суммы — это долги "Кристалл-Лефортово", а не непосредственно "Родника", поэтому обслуживать их должен федеральный холдинг. Судя по всему, новый директор "Родника" намерен в судебном порядке избавлять завод от искусственно повешенных на него долгов.

"У нас есть четкое понимание, что деньги, за которые подписался "Родник", направлялись не на развитие завода, а на финансирование проектов "Кристалл-Лефортово". Почему сейчас за них должен отвечать "Родник", мне не совсем понятно. Все договоры поручительства "Родника" по уставу должны одобряться советом директоров. А по факту поручительства есть, а одобрения совета директоров нет. Как минимум это повод признать сами договоры недействительными", — заявил в интервью "СО" Дормидонтов.

По оценкам директора "Родника", на группу "Кристалл-Лефортово" приходится порядка 2 млрд руб. долгов предприятия.