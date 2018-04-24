В регионе уточнили порядок заключения соглашений о приграничном сотрудничестве

На пленарном заседании Самарской губдумы 24 апреля в двух чтениях принят проект регионального закона "О регулировании отдельных вопросов в сфере приграничного сотрудничества".
Врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко рассказал, что законопроект разработан, так как губерния является приграничным субъектом страны: Большечерниговский район области граничит с Казахстаном.
В документе прописан порядок согласования, заключения и регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципалитетов в области.
Так, районные органы местного самоуправления должны за 10 дней до начала переговоров о заключении соглашения должны уведомить об этом уполномоченный орган исполнительной власти региона. Потом проект соглашения направляется на заключение в правительство области и после этого выносится решение.
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это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???