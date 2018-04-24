16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские депутаты поддержали архангельских коллег в ограничении продажи алкоголя на первых этажах Самарские депутаты хотят изменить федеральный закон, разрешающий продажу алкоголя ночью в общепите Закон области по ограничению продажи алкоголя в общепите приведут в соответствие с федеральным Самарская область реструктуризует 12,2 млрд рублей госдолга Процедуру переселения из ветхого и аварийного жилья предлагают упростить

Законотворчество Экономическая политика

В регионе уточнили порядок заключения соглашений о приграничном сотрудничестве

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 40
Версия для печати

На пленарном заседании Самарской губдумы 24 апреля в двух чтениях принят проект регионального закона "О регулировании отдельных вопросов в сфере приграничного сотрудничества".

Врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко рассказал, что законопроект разработан, так как губерния является приграничным субъектом страны: Большечерниговский район области граничит с Казахстаном.

В документе прописан порядок согласования, заключения и регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципалитетов в области.

Так, районные органы местного самоуправления должны за 10 дней до начала переговоров о заключении соглашения должны уведомить об этом уполномоченный орган исполнительной власти региона. Потом проект соглашения направляется на заключение в правительство области и после этого выносится решение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:46 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

Анатолий Дмитриев 12 января 2018 16:40 Участников стратегической операции "Анадырь" освободят от транспортного налога

Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.

Константин Валерьевич 22 сентября 2017 11:16 Снятие ограничений по продаже алкоголя рассмотрят в Самарской губдуме 26 сентября

КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

Фото на сайте

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Посол Франции в РФ посетила предприятие Электрощит Самара

Посол Франции в РФ посетила предприятие Электрощит Самара

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6