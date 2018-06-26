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Законотворчество Экономическая политика

На социальные объекты в сельских населенных пунктах области направят 78 млн рублей

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На социальные объекты в сельских населенных пунктах Самарской области направят 78 млн рублей. Информация об этом приведена в изменениях к закону об областном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов.

25 июня законопроект обсудили на профильном комитете губдумы. Поправки будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании.

17,2 млн руб. предлагают направить на завершение проекта комплексной застройки в селе Хворостянка. Деньги выделят в рамках областной государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года".

Еще 16,9 млн руб. пойдут на строительство модульной котельной в Хворостянке и сети водоснабжения в с. Домашка Кинельского района.

Профинансируют строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Кинельском, Красноармейском и Похвистневском районах и универсальных спортивных площадок в с. Старое Семенкино Клявлинского района и селе Четырла Шенталинского района. На эти цели направляют 28,3 млн рублей.

Кроме того, выделят деньги на ремонт детского сада "Радуга" в сельском поселении Сергиевск Сергиевского района и спортивных залов школы № 2 села Приволжье Приволжского района. На это пойдет 13,4 млн руб. и 2,2 млн руб. соответственно.

Гид потребителя

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Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

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твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

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Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.

Константин Валерьевич 22 сентября 2017 11:16 Снятие ограничений по продаже алкоголя рассмотрят в Самарской губдуме 26 сентября

КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

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