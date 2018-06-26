На социальные объекты в сельских населенных пунктах области направят 78 млн рублей

На социальные объекты в сельских населенных пунктах Самарской области направят 78 млн рублей. Информация об этом приведена в изменениях к закону об областном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов.

25 июня законопроект обсудили на профильном комитете губдумы. Поправки будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании.

17,2 млн руб. предлагают направить на завершение проекта комплексной застройки в селе Хворостянка. Деньги выделят в рамках областной государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года".

Еще 16,9 млн руб. пойдут на строительство модульной котельной в Хворостянке и сети водоснабжения в с. Домашка Кинельского района.

Профинансируют строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Кинельском, Красноармейском и Похвистневском районах и универсальных спортивных площадок в с. Старое Семенкино Клявлинского района и селе Четырла Шенталинского района. На эти цели направляют 28,3 млн рублей.

Кроме того, выделят деньги на ремонт детского сада "Радуга" в сельском поселении Сергиевск Сергиевского района и спортивных залов школы № 2 села Приволжье Приволжского района. На это пойдет 13,4 млн руб. и 2,2 млн руб. соответственно.