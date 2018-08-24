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Автопром Машиностроение

Lada Xray Cross получит спортивный режим вождения

ТОЛЬЯТТИ. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ опубликовал тизер с изображением кнопок переключения режимов вождения для автомобиля Lada Xray Cross.

Фото: пресс-центр ПАО "АвтоВАЗ"

Как видно на фото, автомобиль будет оснащен возможностью включения спортивного режима, а также режимов вождения по снегу и по песку. Кроме того, панель управления имеет кнопки включения и отключения систем курсовой устойчивости.

Подробностей на предприятии не раскрывают.

Как сообщает автопроизводитель, Lada Xray Cross будет представлен на Московском международном автомобильном салоне, который начнет работу 29 августа 2018 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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