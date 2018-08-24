Lada Xray Cross получит спортивный режим вождения

АвтоВАЗ опубликовал тизер с изображением кнопок переключения режимов вождения для автомобиля Lada Xray Cross.

Как видно на фото, автомобиль будет оснащен возможностью включения спортивного режима, а также режимов вождения по снегу и по песку. Кроме того, панель управления имеет кнопки включения и отключения систем курсовой устойчивости.

Подробностей на предприятии не раскрывают.

Как сообщает автопроизводитель, Lada Xray Cross будет представлен на Московском международном автомобильном салоне, который начнет работу 29 августа 2018 года.