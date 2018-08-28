Обновленная Lada Granta будет стоить от 420 тыс. рублей

Цены на обновленную Lada Granta, которая поступит в продажу с 1 сентября, будут начинаться от 419,9 тыс. руб. (в кузове седан).

Как следует из презентации компании, стоимость авто в кузове хэтчбек и лифтбэк стартует от 437 тыс. руб., в кузове универсал - от 447 тыс. руб., сообщает ria.ru.

"К концу этой недели большинство наших дилеров по всей России будет иметь новую модель Granta. Продажи Granta Cross начнутся чуть попозже - здесь надо будет подождать до начала 2019 года. Мы надеемся, что новая Granta позволит нам укрепить наши позиции", - приводит издание слова исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Яна Птачека.

Модельная линейка обновленной Granta включает в себя автомобили всех четырех типов кузова (седан и лифтбэк), схожие с предыдущим поколением модели, а также хэтчбек и универсал, которые перешли в семейство Granta от модели Kalina.

По словам Птачека, решение о выводе Kalina из модельного ряда приняли некоторое время назад, когда прорабатывалcя дизайн нового семейства, это обусловлено желанием укрепить позиции Granta и продвигать всю линейку кузовов под одним именем.

"Начальная цена машины (в кузове седан. - Прим. ред.) будет составлять 419,9 тысячи рублей, автомобиль не подорожал относительно предыдущего поколения. Что касается хэтчбека и универсала, по ним цена снижена на 30 тысяч рублей. Мы смогли сделать этот ход для хэтчбека и универсала и думаем, что это будет по достоинству оценено нашими клиентами, чтобы сохранить его максимально доступным, по-настоящему народным автомобилем", - уточнил начальник управления развития продуктового портфеля Сергей Корниенко.

По его словам, автомобиль будет доступен в восьми цветовых решениях, получит в базе систему ЭРА-ГЛОНАСС, две подушки безопасности, улучшенную шумоизоляцию, крепления для детских кресел Isofix и системы ABS и ESP.