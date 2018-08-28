Обновленная Lada Granta будет стоить от 420 тыс. рублей

Цены на обновленную Lada Granta, которая поступит в продажу с 1 сентября, будут начинаться от 419,9 тыс. руб. (в кузове седан).
Как следует из презентации компании, стоимость авто в кузове хэтчбек и лифтбэк стартует от 437 тыс. руб., в кузове универсал - от 447 тыс. руб., сообщает ria.ru.
"К концу этой недели большинство наших дилеров по всей России будет иметь новую модель Granta. Продажи Granta Cross начнутся чуть попозже - здесь надо будет подождать до начала 2019 года. Мы надеемся, что новая Granta позволит нам укрепить наши позиции", - приводит издание слова исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Яна Птачека.
Модельная линейка обновленной Granta включает в себя автомобили всех четырех типов кузова (седан и лифтбэк), схожие с предыдущим поколением модели, а также хэтчбек и универсал, которые перешли в семейство Granta от модели Kalina.
По словам Птачека, решение о выводе Kalina из модельного ряда приняли некоторое время назад, когда прорабатывалcя дизайн нового семейства, это обусловлено желанием укрепить позиции Granta и продвигать всю линейку кузовов под одним именем.
"Начальная цена машины (в кузове седан. - Прим. ред.) будет составлять 419,9 тысячи рублей, автомобиль не подорожал относительно предыдущего поколения. Что касается хэтчбека и универсала, по ним цена снижена на 30 тысяч рублей. Мы смогли сделать этот ход для хэтчбека и универсала и думаем, что это будет по достоинству оценено нашими клиентами, чтобы сохранить его максимально доступным, по-настоящему народным автомобилем", - уточнил начальник управления развития продуктового портфеля Сергей Корниенко.
По его словам, автомобиль будет доступен в восьми цветовых решениях, получит в базе систему ЭРА-ГЛОНАСС, две подушки безопасности, улучшенную шумоизоляцию, крепления для детских кресел Isofix и системы ABS и ESP.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.