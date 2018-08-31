АвтоВАЗ раскрыл комплектации и цены обновленной Lada Granta

С 1 сентября 300 дилеров Lada в 160 городах России начинают продажи обновленной Lada Granta, сообщает пресс-центр АвтоВАЗа.

Стартовая цена седана Lada Granta составляет 419,9 тыс. рублей. Стоимость хэтчбеков и лифтбеков стартует от 436,9 тыс. руб., универсал стоит от 446,9 тыс. рублей.

В базовую комплектацию Standard входит подушка безопасности водителя, крепления для детских кресел ISOFIX, система экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", АБС с усилителем экстренного торможения, складное заднее сиденье, легкая тонировка стекол, аудиоподготовка.

Следующая комплектация — Classic — имеет почти два десятков дополнительных деталей и систем, улучшающих стиль, комфорт и безопасность. В частности, это улучшенная шумоизоляция, бортовой компьютер, наружная электрокнопка отпирания багажника, электростеклоподъемники передних дверей, регулировка руля по высоте. Стоимость седана в версии Classic — от 455,5 тыс. руб., хэтчбек и лифтбек стоят от 470,5 тыс. руб., универсал — от 480,5 тыс. рублей.

Для комплектации Classic предложен пакет опций Optima, который включает обогрев наружных зеркал и кондиционер. Седан Lada Granta в версии Classic с пакетом Optima стоит от 481,5 тыс. руб., хетчбек и лифтбек — от 496,5 тыс. руб., универсал — от 506,5 тыс. рублей.

Для всех четырех типов кузова предусмотрена еще более оснащенная комплектация Comfort. Она включает подушку безопасности переднего пассажира, передние ремни с механизмом предварительного натяжения, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер, аудиосистему, наружные зеркала с указателями поворота, корпуса зеркал и ручек дверей, окрашенные в цвет кузова, молдинги боковых дверей в цвет кузова и зеркало в противосолнечном козырьке пассажира. Седан Lada Granta в версии Comfort стоит от 501,5 тыс. руб., хетчбек и лифтбек — от 516,5 тыс. руб., универсал — от 526,5 тыс. рублей.

Максимально оснащенная Lada Granta — это версия Luxe. Она включает такие опции как сигнализация, противотуманные фары, климатическая система, тканевые вставки в обивках дверей, регулировка сиденья водителя и передних ремней безопасности по высоте, обогрев ветрового стекла, задние электростеклоподъемники, 15-дюймовые литые диски колес. Стоимость седана в версии Luxe — от 538,8 тыс. руб., хэтчбек и лифтбек стоят от 553,8 тыс. руб., универсал — от 563,8 тыс. рублей.

Для комплектации Luxe доступен пакет опций Prestige, в который входят система электронного контроля устойчивости (ESC), противобуксовочная система (TCS), система помощи при старте на подъеме (HSА), парктроник, датчики дождя и света.

Стоимость седана Lada Granta в версии Luxe с пакетом Prestige — от 572,8 тыс. руб., хэтчбек и лифтбек стоят от 587,8 тыс. руб., универсал — от 597,8 тыс. рублей.

В общей сложности для новой Lada Granta создано 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем опций.

Lada Granta является одним из самых доступных автомобилей с автоматизированной трансмиссией.

Так, седан с 16-клапанным 106-сильным мотором и АМТ (автоматизированная механическая трансмиссия) стоит от 521,5 тыс. рублей. Седан с 16-клапанным 98-сильным мотором и АКП (автоматическая коробка передач) стоит от 581,5 тыс. рублей.

Помимо этих двух силовых агрегатов, для Lada Granta доступен восьмиклапанный мотор 87 л. с.+МКП, а также 16-клапанный мотор 106 л. с.+МКП.