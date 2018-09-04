Объемы продаж автомобилей Lada за 8 месяцев выросли на 18%

За восемь месяцев 2018 г. в России было реализовано 227,9 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 18,1% выше аналогичного результата в прошлом году. Как сообщает пресс-центр АвтоВАЗа, в августе 2018 г. продано 28,7тыс. Lada (+9,4% к августу прошлого года).

Фото: пресс-центр ПАО "АвтоВАЗ"