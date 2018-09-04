Объемы продаж автомобилей Lada за 8 месяцев выросли на 18%

За восемь месяцев 2018 г. в России было реализовано 227,9 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 18,1% выше аналогичного результата в прошлом году. Как сообщает пресс-центр АвтоВАЗа, в августе 2018 г. продано 28,7тыс. Lada (+9,4% к августу прошлого года).
Самой популярной моделью марки по итогам прошедшего месяца осталось семейство Lada Vesta: своих владельцев нашли 8510 автомобилей, что на 27,1% превышает результат августа 2017 года.
Lada Granta сохраняет свое лидирующее положение, немногим уступая семейству Lada Vesta. В июле 2018 г. было реализовано 6,7 тыс. автомобилей. К настоящему моменту в 300-х дилерских центрах в 160 городах России стартовали продажи нового семейства Lada Granta.
По темпам роста продаж лидером стал Lada Largus: в августе 2018 г. продано 3,7 тыс. пассажирских универсалов (+45,6% к августу 2017 г.) и 759 фургонов Largus (+39,8% к августу 2017 года).
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.