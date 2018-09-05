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Автопром Машиностроение

Ив Каракатзанис: "Никаких решений по новой Lada 4x4 пока не принято"

ТОЛЬЯТТИ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: Игорь Казановский

АвтоВАЗ пока не планирует выпуск новой Lada 4×4, представленной на Московском автосалоне, рассказал президент компании Ив Каракатзанис в интервью аналитическому агентству "Автостат".

"Тот автомобиль, который мы представили на ММАС-2018 — это даже не концепт, это просто наше видение, — говорит он. — Сегодня слишком рано говорить о каких-то конкретных формах. Мы просто хотели показать, что действительно думаем над тем, каким могло бы быть будущее поколение этой модели, в каком направлении мог бы развиваться ее дизайн и т. д. Однако пока никаких решений по этому проекту не принято, и, скорее всего, не будет принято раньше 2022 года. Единственное, чего мы хотим добиться — чтобы люди, глядя на новое поколение Lada 4×4, узнавали в нем легендарную модель прошлого".

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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