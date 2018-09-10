Прокуратура не позволила сменить зонирование 35 участков на ул. Алма-Атинской

Прокуратура Самары дала отрицательное заключение на проект поправок в Правила застройки и землепользования (ПЗЗ) из-за того, что он предполагал перевод 35 земельных участков в районе ул. Алма-Атинской и Московского шоссе из зоны садово-дачных участков и коллективных садов (Р-5) в зону деловых и коммерческих предприятий (Ц-2).
"Внесением изменений в Карту правового зонирования (входит в ПЗЗ — прим. ред.) предполагалось узаконить фактическое использование собственниками земельных участков, на которых расположены объекты коммерческого использования (автомойки, автосервисы, кафе, рестораны и пр.), возведенные с нарушением установленного градостроительным законодательством порядка. Факты нецелевого использования земельных участков и наличия строений, имеющих признаки самовольной постройки, на указанной территории неоднократно выявлялись органами муниципального земельного контроля", — отмечается в сообщении прокуратуры.
В итоге, учтя заключение прокуратуры, городская дума Самары отказалась от смены зонирования 35 земельных участков, расположенных в районе улиц Алма-Атинской и Московского шоссе.
Напомним, прежде здесь располагался садово-дачный кооператив "Авиатор". Сейчас же на ул. Алма-Атинской в районе Московского шоссе находятся объекты потребительского рынка, в том числе кафе и автосервисы.
Региональные власти планировали расширить ул. Алма-Атинскую до четырех полос: соответственно, часть территорий, занимаемых коммерческими объектами, предполагалось изъять, так как эти участки находятся в створе красных линий.
В связи с этим представители инициативной группы собственников этих объектов выступили с инициативой разработки проекта планировки территории, предусматривающего создание по ул. Алма-Атинской четырехполосной проезжей части, за свой счет, а также выдвинули предложения о сужении границ красных линий со 115 м до 40 метров и о переводе участков из зоны Р-5 в зону Ц-2.
В мае текущего года власти Самары утвердили проект планировки расширения ул. Алма-Атинской в границах Московского шоссе и ул. Стара-Загора до четырех полос. Протяженность проектируемого участка дороги составляет 1,74 км, ширина проезжей части — 14 метров. Проект также предусматривает создание вдоль ул. Алма-Атинской двухполосной велодорожки с шириной полосы в 3 метра.
Кроме того, проект, судя по приложенным схемам, предусматривает сужение створов красных линий ул. Алма-Атинской до 40 метров. Благодаря этому за их пределы выводятся участки, на которых располагаются объекты потребительского рынка.
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это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???