Прокуратура не позволила сменить зонирование 35 участков на ул. Алма-Атинской

Прокуратура Самары дала отрицательное заключение на проект поправок в Правила застройки и землепользования (ПЗЗ) из-за того, что он предполагал перевод 35 земельных участков в районе ул. Алма-Атинской и Московского шоссе из зоны садово-дачных участков и коллективных садов (Р-5) в зону деловых и коммерческих предприятий (Ц-2).

"Внесением изменений в Карту правового зонирования (входит в ПЗЗ — прим. ред.) предполагалось узаконить фактическое использование собственниками земельных участков, на которых расположены объекты коммерческого использования (автомойки, автосервисы, кафе, рестораны и пр.), возведенные с нарушением установленного градостроительным законодательством порядка. Факты нецелевого использования земельных участков и наличия строений, имеющих признаки самовольной постройки, на указанной территории неоднократно выявлялись органами муниципального земельного контроля", — отмечается в сообщении прокуратуры.

В итоге, учтя заключение прокуратуры, городская дума Самары отказалась от смены зонирования 35 земельных участков, расположенных в районе улиц Алма-Атинской и Московского шоссе.

Напомним, прежде здесь располагался садово-дачный кооператив "Авиатор". Сейчас же на ул. Алма-Атинской в районе Московского шоссе находятся объекты потребительского рынка, в том числе кафе и автосервисы.

Региональные власти планировали расширить ул. Алма-Атинскую до четырех полос: соответственно, часть территорий, занимаемых коммерческими объектами, предполагалось изъять, так как эти участки находятся в створе красных линий.

В связи с этим представители инициативной группы собственников этих объектов выступили с инициативой разработки проекта планировки территории, предусматривающего создание по ул. Алма-Атинской четырехполосной проезжей части, за свой счет, а также выдвинули предложения о сужении границ красных линий со 115 м до 40 метров и о переводе участков из зоны Р-5 в зону Ц-2.

В мае текущего года власти Самары утвердили проект планировки расширения ул. Алма-Атинской в границах Московского шоссе и ул. Стара-Загора до четырех полос. Протяженность проектируемого участка дороги составляет 1,74 км, ширина проезжей части — 14 метров. Проект также предусматривает создание вдоль ул. Алма-Атинской двухполосной велодорожки с шириной полосы в 3 метра.

Кроме того, проект, судя по приложенным схемам, предусматривает сужение створов красных линий ул. Алма-Атинской до 40 метров. Благодаря этому за их пределы выводятся участки, на которых располагаются объекты потребительского рынка.