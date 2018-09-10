16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура не позволила сменить зонирование 35 участков на ул. Алма-Атинской Вдовы и родители Героев СССР и РФ в регионе смогут бесплатно получить землю Самарские депутаты поддержали архангельских коллег в ограничении продажи алкоголя на первых этажах Самарские депутаты хотят изменить федеральный закон, разрешающий продажу алкоголя ночью в общепите Закон области по ограничению продажи алкоголя в общепите приведут в соответствие с федеральным

Законотворчество Экономическая политика

Прокуратура не позволила сменить зонирование 35 участков на ул. Алма-Атинской

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати

Прокуратура Самары дала отрицательное заключение на проект поправок в Правила застройки и землепользования (ПЗЗ) из-за того, что он предполагал перевод 35 земельных участков в районе ул. Алма-Атинской и Московского шоссе из зоны садово-дачных участков и коллективных садов (Р-5) в зону деловых и коммерческих предприятий (Ц-2).

"Внесением изменений в Карту правового зонирования (входит в ПЗЗ — прим. ред.) предполагалось узаконить фактическое использование собственниками земельных участков, на которых расположены объекты коммерческого использования (автомойки, автосервисы, кафе, рестораны и пр.), возведенные с нарушением установленного градостроительным законодательством порядка. Факты нецелевого использования земельных участков и наличия строений, имеющих признаки самовольной постройки, на указанной территории неоднократно выявлялись органами муниципального земельного контроля", — отмечается в сообщении прокуратуры.

В итоге, учтя заключение прокуратуры, городская дума Самары отказалась от смены зонирования 35 земельных участков, расположенных в районе улиц Алма-Атинской и Московского шоссе.
Напомним, прежде здесь располагался садово-дачный кооператив "Авиатор". Сейчас же на ул. Алма-Атинской в районе Московского шоссе находятся объекты потребительского рынка, в том числе кафе и автосервисы.

Региональные власти планировали расширить ул. Алма-Атинскую до четырех полос: соответственно, часть территорий, занимаемых коммерческими объектами, предполагалось изъять, так как эти участки находятся в створе красных линий.

В связи с этим представители инициативной группы собственников этих объектов выступили с инициативой разработки проекта планировки территории, предусматривающего создание по ул. Алма-Атинской четырехполосной проезжей части, за свой счет, а также выдвинули предложения о сужении границ красных линий со 115 м до 40 метров и о переводе участков из зоны Р-5 в зону Ц-2.

В мае текущего года власти Самары утвердили проект планировки расширения ул. Алма-Атинской в границах Московского шоссе и ул. Стара-Загора до четырех полос. Протяженность проектируемого участка дороги составляет 1,74 км, ширина проезжей части — 14 метров. Проект также предусматривает создание вдоль ул. Алма-Атинской двухполосной велодорожки с шириной полосы в 3 метра.
Кроме того, проект, судя по приложенным схемам, предусматривает сужение створов красных линий ул. Алма-Атинской до 40 метров. Благодаря этому за их пределы выводятся участки, на которых располагаются объекты потребительского рынка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:46 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

Анатолий Дмитриев 12 января 2018 16:40 Участников стратегической операции "Анадырь" освободят от транспортного налога

Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.

Константин Валерьевич 22 сентября 2017 11:16 Снятие ограничений по продаже алкоголя рассмотрят в Самарской губдуме 26 сентября

КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30