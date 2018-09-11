Lada 4х4 Vision признан лучшим экспонатом Московского международного автосалона

Концепт-кар Lada 4×4 Vision признан лучшим экспонатом Московского международного автосалона - таковы результаты голосования, в котором приняли участие более 20 тыс. посетителей выставки.

Как сообщает пресс-центр АвтоВАЗа, диплом автосалона и памятная статуэтка вручены директору по дизайну Lada Стиву Маттину.

Организаторы голосования (журнал "5 колесо" и радио "Москва FM") отмечают, что главный приз, символизирующий безостановочное движение вперед, предназначен компании, чей автомобиль признан самым ярким событием выставки.

Концепт Lada 4×4 Vision смог уравновесить удивительный характер Lada 4×4 и новую генетическую принадлежность автомобилей марки, умело соединить их с мощным, современным, скульптурно вылепленным дизайном автомобиля и искусно созданным высокотехнологичным внутрисалонным пространством, сообщается в релизе.