Lada 4х4 Vision признан лучшим экспонатом Московского международного автосалона

Концепт-кар Lada 4×4 Vision признан лучшим экспонатом Московского международного автосалона - таковы результаты голосования, в котором приняли участие более 20 тыс. посетителей выставки.
Как сообщает пресс-центр АвтоВАЗа, диплом автосалона и памятная статуэтка вручены директору по дизайну Lada Стиву Маттину.
Организаторы голосования (журнал "5 колесо" и радио "Москва FM") отмечают, что главный приз, символизирующий безостановочное движение вперед, предназначен компании, чей автомобиль признан самым ярким событием выставки.
Концепт Lada 4×4 Vision смог уравновесить удивительный характер Lada 4×4 и новую генетическую принадлежность автомобилей марки, умело соединить их с мощным, современным, скульптурно вылепленным дизайном автомобиля и искусно созданным высокотехнологичным внутрисалонным пространством, сообщается в релизе.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.