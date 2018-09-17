В "Русагро" официально подтвердили планы по приобретению части мощностей "Алева"

В Группе компаний "Русагро" подтвердили планы по покупке части мощностей компании "Алев".
"Русагро разместила заказ на производство масла, сыра и сухих смесей на предприятиях Алева. В дальнейшем Русагро планирует приобрести часть этих мощностей", — сообщили в ответ на запрос Волга Ньюс.
Прежде некоторые СМИ писали о возможности проведения такого рода сделок со ссылкой на собственные источники: якобы именно для этого группой компаний и было создано в Самарской области ООО "Молочные продукты "Русагро". Однако в "Русагро" опровергли информацию о переходе АО "Алев" в собственность группы компаний.
Напомним, как сообщал Волга Ньюс ранее со ссылкой на собственные источники, несмотря на то, что переговоры с "Русагро" действительно велись, приобрели компании группы "Алев" все же другие лица. При этом "эксплуатантом" на площадке "Алева", по крайней мере в Кошках, по информация издания, будет Русагро. Собственно, это теперь подтвердили и в самой ГК.
При этом новые владельцы АО "Алев", ООО "Алев-Индустрия", ООО "БиоТех" и АО "МСЗ Кошкинский" ранее сообщили поставщикам, что компании находятся, якобы, в близком к банкротству состоянии.
АО "Алев", владеющее производственными площадками в Самарской и Ульяновской областях, зарегистрировано в Кошках. В этом же селе работает принадлежащее ему АО "Маслосырзавод Кошкинский" (МСЗ Кошкинский). "Алеву" также подконтрольны ООО Торговый дом "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и ООО "БиоТех". Предприятия выпускают молочную продукцию под брендами "Кошкинское", "Выбор хозяйки", "Милье" и Normula.
ГК "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе, сообщаете на сайте холдинга. Основные активы группы компаний "Русагро" расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Штаб-квартира холдинга находится в Тамбове.