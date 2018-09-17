В "Русагро" официально подтвердили планы по приобретению части мощностей "Алева"

В Группе компаний "Русагро" подтвердили планы по покупке части мощностей компании "Алев".

"Русагро разместила заказ на производство масла, сыра и сухих смесей на предприятиях Алева. В дальнейшем Русагро планирует приобрести часть этих мощностей", — сообщили в ответ на запрос Волга Ньюс.

Прежде некоторые СМИ писали о возможности проведения такого рода сделок со ссылкой на собственные источники: якобы именно для этого группой компаний и было создано в Самарской области ООО "Молочные продукты "Русагро". Однако в "Русагро" опровергли информацию о переходе АО "Алев" в собственность группы компаний.

Напомним, как сообщал Волга Ньюс ранее со ссылкой на собственные источники, несмотря на то, что переговоры с "Русагро" действительно велись, приобрели компании группы "Алев" все же другие лица. При этом "эксплуатантом" на площадке "Алева", по крайней мере в Кошках, по информация издания, будет Русагро. Собственно, это теперь подтвердили и в самой ГК.

При этом новые владельцы АО "Алев", ООО "Алев-Индустрия", ООО "БиоТех" и АО "МСЗ Кошкинский" ранее сообщили поставщикам, что компании находятся, якобы, в близком к банкротству состоянии.