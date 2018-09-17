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В "Русагро" официально подтвердили планы по приобретению части мощностей "Алева"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Группе компаний "Русагро" подтвердили планы по покупке части мощностей компании "Алев".

В "Русагро" официально подтвердили планы по приобретению части мощностей "Алева" В "Русагро" официально подтвердили планы по приобретению части мощностей "Алева"
Фото: algamaresearch.ru

"Русагро разместила заказ на производство масла, сыра и сухих смесей на предприятиях Алева. В дальнейшем Русагро планирует приобрести часть этих мощностей", — сообщили в ответ на запрос Волга Ньюс.

Прежде некоторые СМИ писали о возможности проведения такого рода сделок со ссылкой на собственные источники: якобы именно для этого группой компаний и было создано в Самарской области ООО "Молочные продукты "Русагро". Однако в "Русагро" опровергли информацию о переходе АО "Алев" в собственность группы компаний.

Напомним, как сообщал Волга Ньюс ранее со ссылкой на собственные источники, несмотря на то, что переговоры с "Русагро" действительно велись, приобрели компании группы "Алев" все же другие лица. При этом "эксплуатантом" на площадке "Алева", по крайней мере в Кошках, по информация издания, будет Русагро. Собственно, это теперь подтвердили и в самой ГК.

При этом новые владельцы АО "Алев", ООО "Алев-Индустрия", ООО "БиоТех" и АО "МСЗ Кошкинский" ранее сообщили поставщикам, что компании находятся, якобы, в близком к банкротству состоянии.

АО "Алев", владеющее производственными площадками в Самарской и Ульяновской областях, зарегистрировано в Кошках. В этом же селе работает принадлежащее ему АО "Маслосырзавод Кошкинский" (МСЗ Кошкинский). "Алеву" также подконтрольны ООО Торговый дом "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и ООО "БиоТех". Предприятия выпускают молочную продукцию под брендами "Кошкинское", "Выбор хозяйки", "Милье" и Normula.
ГК "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе, сообщаете на сайте холдинга. Основные активы группы компаний "Русагро" расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Штаб-квартира холдинга находится в Тамбове.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

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А цена какая будет?

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И что дальше?

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Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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Первая линия по производству фасованных жареных семечек

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