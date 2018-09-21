Из 47 госпрограмм области эффективными признаны 39

В пятницу, 21 сентября, в Самарской губдуме на комитете по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике представлен доклад о ходе реализации государственных программ Самарской области по итогам 2017 года. 39 названы эффективными, а одна — нет.

И.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Михаил Жданов рассказал, что в прошлом году из 47 региональных государственных программ было выполнено 40 программ.

Доля бюджетных средств, направленных на них, составила 84%, что больше на 3%, чем в 2016 году. Больше всего средств (52%) было выделено на финансирование социальной сферы. 13% денег пошло на транспортную инфраструктуру, 12% — на подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году, 9% — на развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры и 3% — на поддержку сельхозтоваропроизводителей.

По информации ведомства, на 100% выполнены мероприятия 23 госпрограмм. Исполнение еще 16 составило 80-100%. На 19% реализована региональная госпрограмма "Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности", рассчитанная на 2016–2019 годы.

Уровень освоения бюджетных средств, направленных на финансирование госпрограмм, составил 95,4%. Полностью израсходованы деньги, которые были выделены на программы по развитию сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

По шести госпрограммам средства освоены менее, чем на 90%. Это госпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса", "Развитие рынка газомоторного топлива", "Противодействие коррупции в Самарской области", "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" и "Развитие физической культуры и спорта". По остальным госпрограммам этот уровень составил от 90% до 99%.

Михаил Жданов отметил, что причинами неполного освоения средств по программе "Развитие водохозяйственного комплекса" стали невыполнение первого и второго этапов берегоукрепления Саратовского водохранилища у села Рождествено Волжского района. Это связано с тем, что в 2017 году был высокий уровень воды в водохранилище и с отставанием от графика строительства.

По словам Михаила Жданова, эффективность 31 госпрограммы составила более 100%, одной программы — 100%, восьми — 80-100%. Согласно комплексной оценке, реализация 23 госпрограмм признана высокоэффективной, 16 — эффективной и одной — низкоэффективной.

Региональные министерство экономического развития, инвестиций и торговли и министерство управления финансами рекомендовали исполнителям госпрограмм выполнять программы в дальнейшем, а также дорабатывать их.