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Автопром Машиностроение

Lada Granta в сентябре обошла по продажам Vesta

ТОЛЬЯТТИ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обновленная Lada Granta стада лидером сентябрьских продаж автомобилей Lada, сообщает пресс-центр АвтоВАЗа.

За девять месяцев 2018 г. в России было реализовано 259,1 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 17,1% выше аналогичного результата в прошлом году. В сентябре 2018 г. продано 31,1 тыс. Lada (+10,3% к сентябрю прошлого года).

Рыночная доля Lada по итогам девяти месяцев 2018 г. по предварительной оценке компании составила 19,9%, что в свою очередь превышает показатель за такой же период 2017 года.

Самой популярной моделью марки по итогам прошедшего месяца стала Lada Granta. Своих владельцев нашли 9,9 тыс. автомобилей, в том числе 7,9 тыс. автомобилей нового семейства Lada Granta.

На втором месте — Lada Vesta. В сентябре 2018 г. было реализовано 9 тыс. автомобилей, что на 31,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Высокий темп роста  продаж сохранил Lada Largus.  В сентябре 2018 г. продано 4 тыс. пассажирских универсалов (+47,4% к сентябрю 2017 г.) и 994 фургонов Largus (+56,5% к сентябрю 2017 года).

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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