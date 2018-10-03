Lada Granta в сентябре обошла по продажам Vesta

Обновленная Lada Granta стада лидером сентябрьских продаж автомобилей Lada, сообщает пресс-центр АвтоВАЗа.

За девять месяцев 2018 г. в России было реализовано 259,1 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 17,1% выше аналогичного результата в прошлом году. В сентябре 2018 г. продано 31,1 тыс. Lada (+10,3% к сентябрю прошлого года).

Рыночная доля Lada по итогам девяти месяцев 2018 г. по предварительной оценке компании составила 19,9%, что в свою очередь превышает показатель за такой же период 2017 года.

Самой популярной моделью марки по итогам прошедшего месяца стала Lada Granta. Своих владельцев нашли 9,9 тыс. автомобилей, в том числе 7,9 тыс. автомобилей нового семейства Lada Granta.

На втором месте — Lada Vesta. В сентябре 2018 г. было реализовано 9 тыс. автомобилей, что на 31,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Высокий темп роста продаж сохранил Lada Largus. В сентябре 2018 г. продано 4 тыс. пассажирских универсалов (+47,4% к сентябрю 2017 г.) и 994 фургонов Largus (+56,5% к сентябрю 2017 года).