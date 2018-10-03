Lada Granta в сентябре обошла по продажам Vesta

Обновленная Lada Granta стада лидером сентябрьских продаж автомобилей Lada, сообщает пресс-центр АвтоВАЗа.
За девять месяцев 2018 г. в России было реализовано 259,1 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 17,1% выше аналогичного результата в прошлом году. В сентябре 2018 г. продано 31,1 тыс. Lada (+10,3% к сентябрю прошлого года).
Рыночная доля Lada по итогам девяти месяцев 2018 г. по предварительной оценке компании составила 19,9%, что в свою очередь превышает показатель за такой же период 2017 года.
Самой популярной моделью марки по итогам прошедшего месяца стала Lada Granta. Своих владельцев нашли 9,9 тыс. автомобилей, в том числе 7,9 тыс. автомобилей нового семейства Lada Granta.
На втором месте — Lada Vesta. В сентябре 2018 г. было реализовано 9 тыс. автомобилей, что на 31,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Высокий темп роста продаж сохранил Lada Largus. В сентябре 2018 г. продано 4 тыс. пассажирских универсалов (+47,4% к сентябрю 2017 г.) и 994 фургонов Largus (+56,5% к сентябрю 2017 года).
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.