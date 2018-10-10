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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Россельхозбанк взыскивает с "Алева" более 500 млн рублей

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал Россельхозбанка взыскивает с АО "Алев", ООО "Торговый дом "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и АО "Маслосырзавод Кошкинский" 504,6 млн руб., сообщается в материалах КАД ВАС.

Так, 8 октября Россельхозбанк подал три заявления к предприятиям группы "Алев" с суммами исковых требований в размере 100,86 млн руб., 303,5 млн руб. и 100,23 млн рублей.  Кроме того в рамках каждого из заявлений кредитная организация ходатайствовала о введении обеспечительных мер в отношении должника.

Напомним, АО "Алев" с 1 октября 2018 г. находится в стадии ликвидации. Соответствующее решение собственниками предприятия было принято еще 26 августа 2018 года. С 1 октября 2018 г. сменился и руководитель АО "Алев" — по данным ИАС Seldon Basis, компанию возглавил ликвидартор Иван Кочкуров.

Кроме того,  на предприятии прежде подтверждали информацию о планах по ликвидации подконтрольных АО — ООО ТД "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и ООО "Биотех". При этом АО "МСЗ Кошкинский", также принадлежащее АО "Алев", собственники пока ликвидировать не собираются. На площадке в Кошках будут производиться масла, сыры и сухие смеси под заказ ГК "Русагро".

"В дальнейшем Русагро планирует приобрести часть этих мощностей", — поясняли Волга Ньюс в ГК "Русагро" ранее.

Как ранее сообщал Волга Ньюс со ссылкой на собственные источники, АО "Алев" в конце августа — начале сентября 2018 г. якобы сменило собственников. Правда, в ИАС Seldon Basis информация о такого рода изменениях отсутствует — совладельцем общества по-прежнему является Александр Ивлев.

Однако в распоряжении издания оказалась аудиозапись с состоявшейся в начале сентября 2018 г. встречи якобы нового собственника "Алева" Леонида Ионкиса с поставщиками компании.

Во время этой встречи он сообщил о том, что задолженность компании перед кредиторами, поставщиками и налоговой службой превышает 3,5 млрд рублей. Также он заявил, что в ближайшие месяцы планируются обращения в Арбитражный суд с заявлениями о банкротстве предприятий группы "Алев".

Пока в КАД ВАС иски о банкротстве АО "Алев", ООО "Алев-Индустрия", ОО ТД "Алев", ООО "Биотех" или АО "МСЗ Кошкинский" не поступали. Однако за сентябрь–октябрь текущего года подано более 35 заявлений о взыскании с этих обществ задолженности в общей сложности на сумму свыше 220 млн руб. (не считая исков Россельхозбанка — прим. ред.).

Помимо этого, в материалах КАД ВАС, опубликованных в рамках спора АО "Алев" с налоговой службой, косвенно подтверждаются слова Леонида Ионкиса о наличии у общества серьезной задолженности. В частности, там сообщается, что "Алев" имеет долги по кредитам перед Юникредитбанком, ВТБ, Россельхозбанком, а также банком "Российский капитал", которые по состоянию на 23 мая 2018 г. составляли 2,05 млрд рублей.

АО "Алев", владеющее производственными площадками в Самарской и Ульяновской областях, зарегистрировано в Кошках. В том же селе работает принадлежащее ему АО "Маслосырзавод Кошкинский" (МСЗ Кошкинский). "Алеву" также подконтрольны ООО Торговый дом "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и ООО "БиоТех". Предприятия выпускают молочную продукцию под брендами "Кошкинское", "Выбор хозяйки", "Милье" и Normula.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

Запуск производства безалкогольного пива на пивзаводе "Балтика-Самара"

Запуск производства безалкогольного пива на пивзаводе "Балтика-Самара"

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