Россельхозбанк взыскивает с "Алева" более 500 млн рублей

Самарский филиал Россельхозбанка взыскивает с АО "Алев", ООО "Торговый дом "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и АО "Маслосырзавод Кошкинский" 504,6 млн руб., сообщается в материалах КАД ВАС.

Так, 8 октября Россельхозбанк подал три заявления к предприятиям группы "Алев" с суммами исковых требований в размере 100,86 млн руб., 303,5 млн руб. и 100,23 млн рублей. Кроме того в рамках каждого из заявлений кредитная организация ходатайствовала о введении обеспечительных мер в отношении должника.

Напомним, АО "Алев" с 1 октября 2018 г. находится в стадии ликвидации. Соответствующее решение собственниками предприятия было принято еще 26 августа 2018 года. С 1 октября 2018 г. сменился и руководитель АО "Алев" — по данным ИАС Seldon Basis, компанию возглавил ликвидартор Иван Кочкуров.

Кроме того, на предприятии прежде подтверждали информацию о планах по ликвидации подконтрольных АО — ООО ТД "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и ООО "Биотех". При этом АО "МСЗ Кошкинский", также принадлежащее АО "Алев", собственники пока ликвидировать не собираются. На площадке в Кошках будут производиться масла, сыры и сухие смеси под заказ ГК "Русагро".

"В дальнейшем Русагро планирует приобрести часть этих мощностей", — поясняли Волга Ньюс в ГК "Русагро" ранее.

Как ранее сообщал Волга Ньюс со ссылкой на собственные источники, АО "Алев" в конце августа — начале сентября 2018 г. якобы сменило собственников. Правда, в ИАС Seldon Basis информация о такого рода изменениях отсутствует — совладельцем общества по-прежнему является Александр Ивлев.

Однако в распоряжении издания оказалась аудиозапись с состоявшейся в начале сентября 2018 г. встречи якобы нового собственника "Алева" Леонида Ионкиса с поставщиками компании.

Во время этой встречи он сообщил о том, что задолженность компании перед кредиторами, поставщиками и налоговой службой превышает 3,5 млрд рублей. Также он заявил, что в ближайшие месяцы планируются обращения в Арбитражный суд с заявлениями о банкротстве предприятий группы "Алев".

Пока в КАД ВАС иски о банкротстве АО "Алев", ООО "Алев-Индустрия", ОО ТД "Алев", ООО "Биотех" или АО "МСЗ Кошкинский" не поступали. Однако за сентябрь–октябрь текущего года подано более 35 заявлений о взыскании с этих обществ задолженности в общей сложности на сумму свыше 220 млн руб. (не считая исков Россельхозбанка — прим. ред.).

Помимо этого, в материалах КАД ВАС, опубликованных в рамках спора АО "Алев" с налоговой службой, косвенно подтверждаются слова Леонида Ионкиса о наличии у общества серьезной задолженности. В частности, там сообщается, что "Алев" имеет долги по кредитам перед Юникредитбанком, ВТБ, Россельхозбанком, а также банком "Российский капитал", которые по состоянию на 23 мая 2018 г. составляли 2,05 млрд рублей.