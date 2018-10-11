На АвтоВАЗе стартовало производство Lada Xray Cross

АвтоВАЗ 11 октября начал серийное производство Lada Xray Cross — флагманской модели семейства Xray, которая отличается повышенной проходимостью, более брутальным стилем и новым уровнем комфорта.
Как сообщает пресс-центр предприятия, в процессе разработки Lada Xray Cross был проведен полный цикл дорожных и лабораторных тестов. 80 автомобилей были задействованы в испытаниях на надежность, безопасность, устойчивость и управляемость, климатический комфорт, на соответствие нормативным требованиям, действующим на территории РФ. Испытания Lada Xray Cross проводились на территории России, в том числе были проведены северные тесты в Сургуте и южные — в Сочи.
Особый цикл испытаний прошли крашенные в массе детали облицовки кузова: их проверили на стойкость к выгоранию, повреждениям, попаданию бензина.
Первый показ серийного Lada Xray Cross состоялся на московском автосалоне ММАС-2018. Компактный городской кроссовер получил новый стиль, более высокий уровень комфорта и проходимости. Благодаря установке новых шин и более длинных пружин дорожный просвет увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен.
Для Lada Xray Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC). Специальный джойстик Lada Ride Select на панели приборов позволяет включить алгоритмы для преодоления снега, песка и грязи, а также спортивный режим. Для динамичного и безопасного вождения Lada Xray Cross оснащен задними дисковыми тормозами и новым электроусилителем руля, который обеспечивает качественный и удобный контроль над автомобилем (при этом количество оборотов от упора до упора уменьшено с 3,3 до 2,9).
Как отмечается в релизе, особое внимание при разработке Lada Xray Cross уделено комфорту. В новом кроссовере увеличено пространство для пассажиров заднего сиденья, введен обогрев руля, внедрена регулировка рулевого колеса по вылету, разработаны новые передние сиденья с развитой боковой поддержкой.
О ценах и комплектациях новинки сообщат дополнительно.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.