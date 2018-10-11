На АвтоВАЗе стартовало производство Lada Xray Cross

АвтоВАЗ 11 октября начал серийное производство Lada Xray Cross — флагманской модели семейства Xray, которая отличается повышенной проходимостью, более брутальным стилем и новым уровнем комфорта.

Как сообщает пресс-центр предприятия, в процессе разработки Lada Xray Cross был проведен полный цикл дорожных и лабораторных тестов. 80 автомобилей были задействованы в испытаниях на надежность, безопасность, устойчивость и управляемость, климатический комфорт, на соответствие нормативным требованиям, действующим на территории РФ. Испытания Lada Xray Cross проводились на территории России, в том числе были проведены северные тесты в Сургуте и южные — в Сочи.

Особый цикл испытаний прошли крашенные в массе детали облицовки кузова: их проверили на стойкость к выгоранию, повреждениям, попаданию бензина.

Первый показ серийного Lada Xray Cross состоялся на московском автосалоне ММАС-2018. Компактный городской кроссовер получил новый стиль, более высокий уровень комфорта и проходимости. Благодаря установке новых шин и более длинных пружин дорожный просвет увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен.

Для Lada Xray Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC). Специальный джойстик Lada Ride Select на панели приборов позволяет включить алгоритмы для преодоления снега, песка и грязи, а также спортивный режим. Для динамичного и безопасного вождения Lada Xray Cross оснащен задними дисковыми тормозами и новым электроусилителем руля, который обеспечивает качественный и удобный контроль над автомобилем (при этом количество оборотов от упора до упора уменьшено с 3,3 до 2,9).

Как отмечается в релизе, особое внимание при разработке Lada Xray Cross уделено комфорту. В новом кроссовере увеличено пространство для пассажиров заднего сиденья, введен обогрев руля, внедрена регулировка рулевого колеса по вылету, разработаны новые передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

О ценах и комплектациях новинки сообщат дополнительно.