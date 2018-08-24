На ММАС-2018 АвтоВАЗ представит как минимум пять новинок

Пресс-служба Московского международного автомобильного салона представила программу выставки, которая пройдет в "Крокус Экспо" с 31 августа по 9 сентября.

Как сообщают организаторы, АвтоВАЗ сохраняет интригу до мероприятия, готовя новинки или обновления как минимум пяти позиций линейки.

Слоган представленного компанией официального тизера: "Премьера, которая изменит все".

Тольяттинский автогигант покажет в том числе обновленный седан Lada Granta, который получил новый дизайн в фирменном X-образном стиле марки, а также новая модификация седана Lada Vesta - спортивная версия Sport.

Кроме того, 24 августа АвтоВАЗ анонсировал показ автомобиля Lada Xray Cross.



