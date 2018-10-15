За девять месяцев экспортные продажи Lada выросли на 65%

За девять месяцев 2018 г. на экспорт было реализовано 27,4 тыс. автомобилей Lada и сборочных комплектов, что на 65% выше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-центр ПАО "АвтоВАЗ".

При этом было открыто два новых направления и девять дилерских центров. С начала года продажи Lada стартовали в двух новых странах – Тунисе (Тунис) и Чили (Сантьяго и Пунта-Аренас).

По итогам девяти месяцев 2018 г. Lada заняла второе место по продажам в Республике Беларусь. Здесь дилерская сеть марки развивалась наиболее активно: с начала 2018 г. состоялись открытия уже шести новых современных дилерских центров в Минске, Гомеле, Могилеве, Пинске, Витебске, Гродно, которые полностью соответствуют новым стандартам оформления и обслуживания.

В Узбекистане за первые девять месяцев 2018 г. начали работу три новых дилерских центра Lada – в Ташкенте, Джизаке и Бухаре.

Как сообщается в релизе, по итогам девяти месяцев 2018 г. Lada снова вернула себе первое место по продажам в Республике Казахстан с долей рынка 22,9%. При этом рост составил 5,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала 2018 г. три дилерских центра в трех странах (Казахстан, Беларусь, Ливан) закончили глобальный ребрендинг в соответствии с новыми корпоративными стандартами Lada.

До конца года в 11 странах мира планируется запустить 35 дилерских центров Lada полностью соответствующих требованиям внешней идентификации марки.