За девять месяцев экспортные продажи Lada выросли на 65%

За девять месяцев 2018 г. на экспорт было реализовано 27,4 тыс. автомобилей Lada и сборочных комплектов, что на 65% выше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-центр ПАО "АвтоВАЗ".
При этом было открыто два новых направления и девять дилерских центров. С начала года продажи Lada стартовали в двух новых странах – Тунисе (Тунис) и Чили (Сантьяго и Пунта-Аренас).
По итогам девяти месяцев 2018 г. Lada заняла второе место по продажам в Республике Беларусь. Здесь дилерская сеть марки развивалась наиболее активно: с начала 2018 г. состоялись открытия уже шести новых современных дилерских центров в Минске, Гомеле, Могилеве, Пинске, Витебске, Гродно, которые полностью соответствуют новым стандартам оформления и обслуживания.
В Узбекистане за первые девять месяцев 2018 г. начали работу три новых дилерских центра Lada – в Ташкенте, Джизаке и Бухаре.
Как сообщается в релизе, по итогам девяти месяцев 2018 г. Lada снова вернула себе первое место по продажам в Республике Казахстан с долей рынка 22,9%. При этом рост составил 5,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С начала 2018 г. три дилерских центра в трех странах (Казахстан, Беларусь, Ливан) закончили глобальный ребрендинг в соответствии с новыми корпоративными стандартами Lada.
До конца года в 11 странах мира планируется запустить 35 дилерских центров Lada полностью соответствующих требованиям внешней идентификации марки.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.