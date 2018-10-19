"Кристалл-Лефортово" взыскивает с самарского комбината "Родник" 7,5 млрд рублей

ООО "ПК "Кристалл-Лефортово" обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к ООО "Самарский комбинат "Родник" (СК "Родник") о взыскании 7,5 млрд руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки, пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, это уже третье исковое заявление холдинга на крупную сумму. Первые два — на 700 млн и 1,7 млрд руб. были поданы в прошлом месяце в Арбитражный суд Самарской области. В конце сентября "Кристалл-Лефортово" обвинил основного владельца "Родника" — АО "Актив" (бенефициаром компании холдинг называет Александра Милеева) в блокировании деятельности завода, выводе активов и планах обанкротить организацию и пообещал помешать этому.

После завершения сделки "Кристалл-Лефортово" инвестировало в простаивавший несколько лет завод оборотные средства, размер которых не называется. Комбинату удалось снова получить лицензию на закупку, хранение и продажу алкогольной продукции, производство спиртного возобновилось, однако завод работал не на полную мощь. В феврале этого года предприятие вновь остановилось. Причиной стали финансовые трудности "Кристалла-Лефортово" из-за банкротства дистрибуторской компании "Статус Группы". Кредитор организации ОФК Банк переадресовал свои претензии компаниям холдинга Павла Сметаны, в том числе и "Роднику". "Коммерческие банки после подачи исков ОФК Банком закрыли лимиты кредитования для компаний "Кристалл-Лефортово", что привело к необходимости погашать оборотные кредиты без возможности получения новых. То же самое произошло и в отношении лимитов банковских гарантий, вследствие чего "Родник" полностью утратил возможность оформления банковских гарантий, необходимых для получения акцизных марок", — говорится на сайте ГК.

В марте холдинг публично объявил о финансовых трудностях и планах остановить производство, сократить персонал, консолидировать денежные средства для расчетов с кредиторами, крупнейшим из них предоставить залоги и поручительства и законсервировать проект с возвратом 49% долей Александру Милееву. На сайте компании это названо "стратегией наименее болезненного выхода из ­кризиса".

Также там обозначено, что эти планы вошли в противоречие с личными финансовыми интересами "Актива", и в итоге группа лиц, представляющих его интересы, блокировала деятельность завода, осуществила смену исполнительного органа "Родника", вследствие чего Павел Сметана стал миноритарным совладельцем без участия в управлении предприятием. "Целью захвата являлся вывод с завода активов в интересах контролирующего акционера в ущерб кредиторам СК "Родник" и последующее контролируемое преднамеренное банкротство "Родника", — сказано в сообщении.

Как поясняют эксперты, учитывая такие претензии, нельзя исключать версию о предъявлении требований в 7 млрд руб. в целях контроля над возможным банкротством "Родника". При этом, как отмечает замруководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Галина Гамбург причины могут быть более банальными. "Если долг реально существует, непредъявление иска может в отдаленной перспективе повлечь для холдинга негативные последствия, так как непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности расценивается как бездействие, приведшее к собственному преднамеренному банкротству, субсидиарной ответственности контролирующих лиц или негативным налоговым последствиям", — говорит Галина Гамбург.

Как добавляет партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко, подачу иска также можно расценивать как метод определенного давления, направленного на то, чтобы "снизить активность и аппетиты соперника и вынудить его к переговорам". "Как показывает практика, часто такие шаги приносят желаемые результаты", — замечает юрист. Комментировать ситуацию в холдинге не стали. Телефоны Александра Милеева недоступны для звонков.