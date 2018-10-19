"Кристалл-Лефортово" взыскивает с самарского комбината "Родник" 7,5 млрд рублей

ООО "ПК "Кристалл-Лефортово" обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к ООО "Самарский комбинат "Родник" (СК "Родник") о взыскании 7,5 млрд руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки, пишет "КоммерсантЪ".
Напомним, это уже третье исковое заявление холдинга на крупную сумму. Первые два — на 700 млн и 1,7 млрд руб. были поданы в прошлом месяце в Арбитражный суд Самарской области. В конце сентября "Кристалл-Лефортово" обвинил основного владельца "Родника" — АО "Актив" (бенефициаром компании холдинг называет Александра Милеева) в блокировании деятельности завода, выводе активов и планах обанкротить организацию и пообещал помешать этому.
После завершения сделки "Кристалл-Лефортово" инвестировало в простаивавший несколько лет завод оборотные средства, размер которых не называется. Комбинату удалось снова получить лицензию на закупку, хранение и продажу алкогольной продукции, производство спиртного возобновилось, однако завод работал не на полную мощь. В феврале этого года предприятие вновь остановилось. Причиной стали финансовые трудности "Кристалла-Лефортово" из-за банкротства дистрибуторской компании "Статус Группы". Кредитор организации ОФК Банк переадресовал свои претензии компаниям холдинга Павла Сметаны, в том числе и "Роднику". "Коммерческие банки после подачи исков ОФК Банком закрыли лимиты кредитования для компаний "Кристалл-Лефортово", что привело к необходимости погашать оборотные кредиты без возможности получения новых. То же самое произошло и в отношении лимитов банковских гарантий, вследствие чего "Родник" полностью утратил возможность оформления банковских гарантий, необходимых для получения акцизных марок", — говорится на сайте ГК.
В марте холдинг публично объявил о финансовых трудностях и планах остановить производство, сократить персонал, консолидировать денежные средства для расчетов с кредиторами, крупнейшим из них предоставить залоги и поручительства и законсервировать проект с возвратом 49% долей Александру Милееву. На сайте компании это названо "стратегией наименее болезненного выхода из кризиса".
Также там обозначено, что эти планы вошли в противоречие с личными финансовыми интересами "Актива", и в итоге группа лиц, представляющих его интересы, блокировала деятельность завода, осуществила смену исполнительного органа "Родника", вследствие чего Павел Сметана стал миноритарным совладельцем без участия в управлении предприятием. "Целью захвата являлся вывод с завода активов в интересах контролирующего акционера в ущерб кредиторам СК "Родник" и последующее контролируемое преднамеренное банкротство "Родника", — сказано в сообщении.
Как поясняют эксперты, учитывая такие претензии, нельзя исключать версию о предъявлении требований в 7 млрд руб. в целях контроля над возможным банкротством "Родника". При этом, как отмечает замруководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Галина Гамбург причины могут быть более банальными. "Если долг реально существует, непредъявление иска может в отдаленной перспективе повлечь для холдинга негативные последствия, так как непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности расценивается как бездействие, приведшее к собственному преднамеренному банкротству, субсидиарной ответственности контролирующих лиц или негативным налоговым последствиям", — говорит Галина Гамбург.
Как добавляет партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко, подачу иска также можно расценивать как метод определенного давления, направленного на то, чтобы "снизить активность и аппетиты соперника и вынудить его к переговорам". "Как показывает практика, часто такие шаги приносят желаемые результаты", — замечает юрист. Комментировать ситуацию в холдинге не стали. Телефоны Александра Милеева недоступны для звонков.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.