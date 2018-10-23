ФАС: Компания "Лада-Экспорт" незаконно использовала бренд Lada

ООО "Лада-Экспорт" было признано нарушившим Закон о защите конкуренции, сообщает пресс-служба Самарского УФАС.

Ранее в отношении общества было возбуждено дело. Поводом для этого послужило обращение ПАО "АвтоВАЗ", согласно которому ООО "Лада-Экспорт" использует в доменном имени и адресах электронной почты обозначение Lada, сходное с товарным знаком, принадлежащим автозаводу. Также "Лада-Экспорт" использует в своем фирменном наименовании обозначение "Лада".

АвтоВАЗ при этом не представлял компании права на использование товарных знаков Lada и "Лада".

С 31 декабря 2004 г. товарный знак Lada был признан общеизвестным на территории Российской Федерации (решение Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).

17 октября ООО "Лада-Экспорт" было признано нарушившим Закона о защите конкуренции. Компании было выдано предписание. Материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.