Росалкогольрегулирование вернуло "Роднику" лицензию на закупку, хранение и поставку алкоголя

Росалкогольрегулирование вернуло ООО "Поволжский комбинат "Родник" лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции. Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, разрешительный документ был выдан самарскому предприятию 12 октября и будет действовать пять лет.

Напомним, в 2014–2016 гг. производство на "Роднике" простаивало в связи с возбужденными на его представителей уголовными делами (были прекращены в 2015 г.) и лишением комбината лицензии на производство, хранение и поставку алкогольной продукции.

Восстановить лицензию удалось лишь в 2016 г. после смены руководства. Должность гендиректора комбината тогда занял Павел Сметана. Работа на заводе была восстановлена.

Но в 2018 г. выяснилось, что ГК "Кристалл-Лефортово" намерена приостановить производство на "Роднике" из-за финансовых проблем, связанных с банкротством дистрибьюторской компании "Статус Групп" и последующей подачей ОФК-Банком к аффилированным с ГК "Кристалл-Лефортово", в том числе СК "Родник", компаниям требований о досрочном истребовании кредитов.

Сейчас в судах находятся три иска холдинга к "Роднику" на крупную сумму. Первые два — на 700 млн и 1,7 млрд руб. — были поданы в сентябре текущего года в Арбитражный суд Самарской области. В конце сентября "Кристалл-Лефортово" обвинило основного владельца "Родника" — АО "Актив" (бенефициаром компании холдинг называет Александра Милеева) — в блокировании деятельности завода, выводе активов и планах обанкротить организацию и пообещал помешать этому. А в октябре появилась информация о том, что ООО "ПК "Кристалл-Лефортово" обратилось в Арбитражный суд Курской области с иском к ООО "Самарский комбинат "Родник" (СК "Родник") о взыскании 7,5 млрд руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки.