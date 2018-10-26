В ноябре на АвтоВАЗе будут введены рабочие субботы

Профсоюзным комитетом АвтоВАЗа согласован приказ "О работе в выходные дни в ноябре 2018 года".

Как сообщает сайт профкома, в соответствии с планом производства на ноябрь будет организована работа подразделений и обеспечен выпуск продукции в СКП Kalina в субботы 10, 17 и 24 ноября в дневные смены.

Работники к работе в выходные дни будут привлекаться с соблюдением ограничений и требований Трудового кодекса РФ. Компенсация за работу в выходные дни осуществляется в соответствии с действующим коллективным договором.

Кроме того, профсоюзный комитет на оперативном совещании 25 октября согласовал проект приказа президента АвтоВАЗа "О едином корпоративном отпуске в 2019 году". Отпуск работников предприятия определен на периоды с 22 июля по 11 августа и с 25 по 31 декабря.