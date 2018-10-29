Похвистневское РайПО снабжает продуктами все населенные пункты района

Сегодня Похвистневское РайПО, которому уже 89 лет, — это две пекарни, колбасный цех, пельменная, 20 торговых точек и выездное обслуживание населения. Руководит большим хозяйством Салават Иваев.

Первое потребительское общество в районе было организовано в конце 1929 года, о чем имеется соответствующий документ в Похвистневском краеведческом музее. Сегодня на четырех предприятиях (Похвистневское РайПО, ООО "Искра", ООО "Кооператор", ООО "Хлебокомбинат") трудятся 150 человек. Это сплоченный коллектив, в котором работают в основном женщины.

ООО "Хлебокомбинат" славится своими хлебобулочными изделиями, ассортимент которых включает более 32 видов. На двух пекарнях выпекается в среднем 800 тонн первоклассного хлеба в год. Практически все жители района и города знают вкус райповского хлеба, который пекут по старинной рецептуре, без добавления улучшителей. Пользуется особым спросом и продукция колбасного цеха, а также пельмени и полуфабрикаты аманакского цеха. Сырье для их производства закупается у населения района. Колбасный цех РайПО ежегодно изготавливает 150 тонн колбасных изделий и 30 тонн полуфабрикатов (пельменный цех).

Как рассказал председатель совета Похвистневского РайПО Салават Иваев, практически в каждом населенном пункте района есть магазин потребительского общества, а туда, где стационарная торговля не организована, выезжает автолавка — специально оборудованные машины для торговли.

"Наша задача заключается в обеспечении каждого жителя района продуктами питания. Один-два раза в неделю мы обязательно приезжаем в маленькие отдаленные деревни", — подчеркивает глава РайПО.

Областная программа субсидирования позволяет потребительскому обществу закупать автомобили со скидкой в 50% — половину стоимости гасит бюджет министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. В прошлом году РайПО закупило четыре фургона на базе LADA Granta, на которых продукты доставляются во все населенные пункты района. Экономичные и быстроходные машины пришли на смену тяжеловесным грузовикам, которые доезжали до последней точки во второй половине дня. Сегодня все магазины они объезжают до 10 часов утра.

"В этом году при поддержке администрации Похвистневского района и областного правительства мы приобрели в лизинг высокотехнологичное оборудование для хлебопекарни, — рассказал Салават Иваев. — Это огромное подспорье, которое дает толчок к дальнейшему развитию потребкооперации. С каждым годом мы наращиваем объемы производимой продукции. Например, в этом году прибавка в колбасном производстве составила 4%, в хлебобулочных изделиях — 7%, что говорит о позитивной динамике в нашей работе".

Благодаря новым возможностям, которые дают закупленные автомобили, сегодня продукция Похвистневского РайПО начала поставляться в Отрадный и Клявлино, где общество активно участвует в госзакупках, снабжая продукцией школы и детские сады. В планах — открытие торговых точек в Исаклинском районе. Недавно началось сотрудничество с супермаркетами крупных ритейлеров.

"В ближайшее время мы планируем принять участие в областной программе поддержки кооперации, которая позволяет получить грант на развитие производства, и наладить выпуск колбасной продукции халяль. У нас есть специалисты, которые могут организовать подобное производство", — заключил председатель совета Похвистневского РайПО.