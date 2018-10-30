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Новым гендиректором Группы ОАТ назначен бывший топ-менеджер АвтоВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 ноября должность генерального директора Группы ОАТ займет Сергей Урюпин, сообщает основной акционер холдинга ПАО "КАМАЗ".

Ранее сообщалось,что он покидает пост вице-президента по производству автокомпонентов ПАО "АвтоВАЗ" .

Сергей Анатольевич Урюпин родился 1 января 1960 г. в Куйбышеве (Самара). В 1983 г. окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности "конструирование и производство радиоаппаратуры". Работал ведущим инженером конструкторского бюро автоматизированных систем, заместителем директора ОАО "Средневолжская межрегиональная энергетическая компания", заместителем генерального директора ОАО "Электросеть", генеральным директором ОАО "ТЕВИС". С ноября 2006 г. работал в ПАО "АвтоАЗ" в должности директора энергетического производства, директором дирекции по инженерно-технологическому обеспечению, вице-президентом по производству автокомпонентов.

Сергей Федченко продолжит работать в Группе ОАТ.

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