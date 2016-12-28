GM-АвтоВАЗ с 1 января 2017 года повышает цены на Chevrolet Niva

C 1 января 2017 г. повышаются рекомендованные розничные цены на автомобили Chevrolet Niva всех комплектаций, сообщил сайт GM-АвтоВАЗ.
Таким образом, стоимость автомобилей Chevrolet Niva L составит 584 тыс. руб., LC — 625 тыс. руб., LE — 667 тыс. руб., LE+ — 710 тыс. руб., GL — 663 тыс. руб., GLC — 697 тыс. руб., LE "Камуфляж" — 677 тыс. руб., LE+ "Камуфляж" — 720 тыс. руб., специальная серия Special Edition — 710 тыс. рублей.
Повышение цен на автомобили связано с удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами, говорится в сообщении компании.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.