GM-АвтоВАЗ с 1 января 2017 года повышает цены на Chevrolet Niva

C 1 января 2017 г. повышаются рекомендованные розничные цены на автомобили Chevrolet Niva всех комплектаций, сообщил сайт GM-АвтоВАЗ.

Таким образом, стоимость автомобилей Chevrolet Niva L составит 584 тыс. руб., LC — 625 тыс. руб., LE — 667 тыс. руб., LE+ — 710 тыс. руб., GL — 663 тыс. руб., GLC — 697 тыс. руб., LE "Камуфляж" — 677 тыс. руб., LE+ "Камуфляж" — 720 тыс. руб., специальная серия Special Edition — 710 тыс. рублей. Повышение цен на автомобили связано с удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами, говорится в сообщении компании.