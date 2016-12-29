Доля Alliance Rostec Auto BV в капитале АвтоВАЗа снизилась почти на 10%

В результате дополнительного выпуска акций, доля компании Alliance Rostec Auto BV в капитале АвтоВАЗа снизилась почти на 10% — с 74,5% до 64,6%, следует из сообщения пресс-центра предприятия.

Напомним, АвтоВАЗ объявил об окончании размещения 2,9 млрд акций путем открытой подписки. Общий доход от дополнительного выпуска составил 26,1 млрд рублей.

Осуществляя свое преимущественное право, акционеры АвтоВАЗа приобрели 1,65 млрд акций за 14,89 млрд рублей.

Кроме этого, в течение основного этапа открытой подписки было приобретено 1,25 млрд акций, что принесло в целом 11,251 млрд. рублей.

Таким образом, в результате открытой подписки на новые акции капитал АвтоВАЗа получил 26,14 млрд рублей.

После проведения открытой подписки основным акционером АвтоВАЗа остается компания Alliance Rostec Auto BV (совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и альянса Renault-Nissan), владеющая 64,6% акций АвтоВАЗа, говорится в сообщении.

Ранее СП владело 74,51% акций АвтоВАЗа, остальные акции находились в свободном обращении.

Размещение новых акций путем открытой подписки является ключевым шагом, который обеспечивает возможность финансирования и реализации среднесрочного плана расширения рынка и выполнения финансовых обязательств АвтоВАЗа.

Напомним, решение о начале открытой подписки на акции стало первым шагом в реализации плана общей рекапитализации компании в объеме около 85 млрд рублей.

"Мы привлекли ожидаемую сумму капитала, и это хорошая новость для АвтоВАЗа, — прокомментировал президент АвтоВАЗа Николя Мор. — Сегодня при поддержке акционеров АвтоВАЗ прилагает максимальные усилия для скорейшего восстановления и строит планы получения операционной прибыли через два года".