Доля Alliance Rostec Auto BV в капитале АвтоВАЗа снизилась почти на 10%

В результате дополнительного выпуска акций, доля компании Alliance Rostec Auto BV в капитале АвтоВАЗа снизилась почти на 10% — с 74,5% до 64,6%, следует из сообщения пресс-центра предприятия.
Напомним, АвтоВАЗ объявил об окончании размещения 2,9 млрд акций путем открытой подписки. Общий доход от дополнительного выпуска составил 26,1 млрд рублей.
Осуществляя свое преимущественное право, акционеры АвтоВАЗа приобрели 1,65 млрд акций за 14,89 млрд рублей.
Кроме этого, в течение основного этапа открытой подписки было приобретено 1,25 млрд акций, что принесло в целом 11,251 млрд. рублей.
Таким образом, в результате открытой подписки на новые акции капитал АвтоВАЗа получил 26,14 млрд рублей.
После проведения открытой подписки основным акционером АвтоВАЗа остается компания Alliance Rostec Auto BV (совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и альянса Renault-Nissan), владеющая 64,6% акций АвтоВАЗа, говорится в сообщении.
Ранее СП владело 74,51% акций АвтоВАЗа, остальные акции находились в свободном обращении.
Размещение новых акций путем открытой подписки является ключевым шагом, который обеспечивает возможность финансирования и реализации среднесрочного плана расширения рынка и выполнения финансовых обязательств АвтоВАЗа.
Напомним, решение о начале открытой подписки на акции стало первым шагом в реализации плана общей рекапитализации компании в объеме около 85 млрд рублей.
"Мы привлекли ожидаемую сумму капитала, и это хорошая новость для АвтоВАЗа, — прокомментировал президент АвтоВАЗа Николя Мор. — Сегодня при поддержке акционеров АвтоВАЗ прилагает максимальные усилия для скорейшего восстановления и строит планы получения операционной прибыли через два года".
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.