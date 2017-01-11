На федеральные дороги в регионе в 2017 году выделят более 2 млрд рублей

В 2017 г. году на дорожные работы по федеральным трассам Самарской области планируется направить более 2 млрд руб., сообщил директор ФКУ "Поволжуправтодор" ("Большая Волга") Сергей Логунов.

На ремонт и капремонт федеральных дорог выделено 1,8 млрд рублей.

Это, в первую очередь, ремонт большого участка трассы М-5 Урал" в районе Тольятти: от 943-го до 971-го километра, включая плотину Жигулевской ГЭС и подъезды к ней. Кроме того в районе пос. Зеленовка и на подъезде к Сызрани трасса М-5 получит электрическое освещение.

Также в этом году будет отремонтирован скоростной участок М-5 между Самарой и Курумочем. Продолжится строительство трехуровневой развязки в Тольятти на 974 км автодороги М-5.

"В этом году мы закончим капитальный ремонт "Уфимки" — это дорога М-5 от Самары в сторону Уфы, — отметил Сергей Логунов. — Приступим к капитальному ремонту 12-километрового участка автодороги А-300 Самара — Большая Черниговка до границы с Казахстаном. Капитально отремонтируем переданную в наше ведение дорогу в районе Сызрани — это подъезд к Ульяновску, имеющий протяженность порядка 60 км. Из них 12 км мы капитально отремонтировали в 2016 году, а в этом году сделаем еще порядка 10 км".