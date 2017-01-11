На федеральные дороги в регионе в 2017 году выделят более 2 млрд рублей

В 2017 г. году на дорожные работы по федеральным трассам Самарской области планируется направить более 2 млрд руб., сообщил директор ФКУ "Поволжуправтодор" ("Большая Волга") Сергей Логунов.
На ремонт и капремонт федеральных дорог выделено 1,8 млрд рублей.
Это, в первую очередь, ремонт большого участка трассы М-5 Урал" в районе Тольятти: от 943-го до 971-го километра, включая плотину Жигулевской ГЭС и подъезды к ней. Кроме того в районе пос. Зеленовка и на подъезде к Сызрани трасса М-5 получит электрическое освещение.
Также в этом году будет отремонтирован скоростной участок М-5 между Самарой и Курумочем. Продолжится строительство трехуровневой развязки в Тольятти на 974 км автодороги М-5.
"В этом году мы закончим капитальный ремонт "Уфимки" — это дорога М-5 от Самары в сторону Уфы, — отметил Сергей Логунов. — Приступим к капитальному ремонту 12-километрового участка автодороги А-300 Самара — Большая Черниговка до границы с Казахстаном. Капитально отремонтируем переданную в наше ведение дорогу в районе Сызрани — это подъезд к Ульяновску, имеющий протяженность порядка 60 км. Из них 12 км мы капитально отремонтировали в 2016 году, а в этом году сделаем еще порядка 10 км".
Последние комментарии
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...
Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.