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Дорожное строительство Транспорт и связь

На федеральные дороги в регионе в 2017 году выделят более 2 млрд рублей

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2017 г. году на дорожные работы по федеральным трассам Самарской области планируется направить более 2 млрд руб., сообщил директор ФКУ "Поволжуправтодор" ("Большая Волга") Сергей Логунов.

На ремонт и капремонт федеральных дорог выделено 1,8 млрд рублей.

Это, в первую очередь, ремонт большого участка трассы М-5 Урал" в районе Тольятти: от 943-го до 971-го километра, включая плотину Жигулевской ГЭС и подъезды к ней. Кроме того в районе пос. Зеленовка и на подъезде к Сызрани трасса М-5 получит электрическое освещение.

Также в этом году будет отремонтирован скоростной участок М-5 между Самарой и Курумочем. Продолжится строительство трехуровневой развязки в Тольятти на 974 км автодороги М-5.

"В этом году мы закончим капитальный ремонт "Уфимки" — это дорога М-5 от Самары в сторону Уфы, — отметил Сергей Логунов. — Приступим к капитальному ремонту 12-километрового участка автодороги А-300 Самара — Большая Черниговка до границы с Казахстаном. Капитально отремонтируем переданную в наше ведение дорогу в районе Сызрани — это подъезд к Ульяновску, имеющий протяженность порядка 60 км. Из них 12 км мы капитально отремонтировали в 2016 году, а в этом году сделаем еще порядка 10 км".

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Последние комментарии

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

Бродков Бродков 20 мая 2016 15:26 Регион получит на ремонт дорог 1,1 млрд руб. из сборов от "Платона"

Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.

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