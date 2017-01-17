Около 10% вложенных в ОЭЗ "Тольятти" бюджетных средств уже вернулось государству, сообщил сайт правительства Самарской области.

Управляющая компания АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" опубликовала итоговый отчет по результатам развития особой экономической зоны в 2016 году. Основными направлениями деятельности управляющей компании являются строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры ОЭЗ, а также привлечение инвесторов на площадку.

Главным итогом года стал запуск двух новых заводов по производству автокомпонентов. Начало года ознаменовалось открытием немецкого предприятия ООО "Эдша Тольятти", которое в этом году признано одним из лучших поставщиков АвтоВАЗа. Затем состоялся торжественный запуск производства японской компании "Атсумитек Тойота Цусе Рус".



В итоге к середине 2016 г. в ОЭЗ работало уже шесть заводов, которые осуществляли поставки не только по России, но и за рубеж. Общий объем изготовленной продукции за девять месяцев текущего года достиг почти 1 млрд руб., выручка составила 1,5 млрд рублей.

"Параллельно с производственной деятельностью шла напряженная строительная работа на площадке - прокладывалась инфраструктура второго этапа, резиденты старались выдержать свои сроки по застройке участков и запуску заводов, - рассказал генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко. - Кроме того, в сентябре была завершена процедура передачи полномочий по управлению ОЭЗ "Тольятти" правительству Самарской области. И спустя всего два месяца проведен первый в регионе экспертный совет, на котором были одобрены проекты двух новых резидентов".

К концу года общий объем заявленных инвестиций в ОЭЗ достиг почти 23 млрд руб., число заявленных рабочих мест превысило пять тысяч. Выросли осуществленные инвестиции резидентов - до 8,4 млрд руб. против 6,2 млрд руб. государственных средств.

При этом порядка 10%, или почти 552 млн руб., вложенных бюджетных средств уже вернулось государству в виде налоговых и иных платежей от деятельности резидентов.

"Эта работа проходила на фоне общей напряженной обстановки вокруг федерального проекта в целом, закрытия некоторых площадок, - подчеркнул Алексей Пахоменко. - ОЭЗ "Тольятти" удалось не просто удержаться в пятерке наиболее эффективных проектов страны, она вновь попала в международный рейтинг свободных экономических зон наряду только с двумя российскими площадками".

Как отмечается в релизе, основные задачи на 2017 г. - увеличить эффективность работы управляющей компании ОЭЗ, сдать в эксплуатацию достроенные объекты инфраструктуры второго этапа, осуществить запуск двух новых заводов и привлечь трех новых резидентов.