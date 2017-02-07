Продажи Lada в январе 2017 года выросли на 5%

В январе 2017 г. АвтоВАЗ продал на рынке РФ более 16,3 тыс. автомобилей Lada, почти на 5% улучшив результат прошлогоднего января, когда было реализовано 15577 автомобилей, сообщил пресс-центр предприятия.

По данным АвтоВАЗа, доля Lada на российском рынке составила более 19,5% - это лучший январь за последние пять лет. В сегменте пассажирских автомобилей доля Lada в январе 2017 г. достигает примерно 20%, в сегменте легких коммерческих машин – около 15%.

По предварительным данным компании, в январе 2017 года Lada Vesta может подняться на 3-е место в общероссийском рейтинге продаж. Предполагается, что кроссовер Lada Xray впервые войдет в ТОП-10.