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Автопром Машиностроение

Продажи Lada в январе 2017 года выросли на 5%

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе 2017 г. АвтоВАЗ продал на рынке РФ более 16,3 тыс. автомобилей Lada, почти на 5% улучшив результат прошлогоднего января, когда было реализовано 15577 автомобилей, сообщил пресс-центр предприятия.

По данным АвтоВАЗа, доля Lada на российском рынке составила более 19,5% - это лучший январь за последние пять лет. В сегменте пассажирских автомобилей доля Lada в январе 2017 г. достигает примерно 20%, в сегменте легких коммерческих машин – около 15%.

По предварительным данным компании, в январе 2017 года Lada Vesta может подняться на 3-е место в общероссийском рейтинге продаж. Предполагается, что кроссовер Lada Xray впервые войдет в ТОП-10.

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Alexander Plastovec 29 августа 2016 09:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 16:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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