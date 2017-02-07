Продажи Lada в январе 2017 года выросли на 5%

В январе 2017 г. АвтоВАЗ продал на рынке РФ более 16,3 тыс. автомобилей Lada, почти на 5% улучшив результат прошлогоднего января, когда было реализовано 15577 автомобилей, сообщил пресс-центр предприятия.
По данным АвтоВАЗа, доля Lada на российском рынке составила более 19,5% - это лучший январь за последние пять лет. В сегменте пассажирских автомобилей доля Lada в январе 2017 г. достигает примерно 20%, в сегменте легких коммерческих машин – около 15%.
По предварительным данным компании, в январе 2017 года Lada Vesta может подняться на 3-е место в общероссийском рейтинге продаж. Предполагается, что кроссовер Lada Xray впервые войдет в ТОП-10.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.