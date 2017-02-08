В совещании руководства АвтоВАЗа с поставщиками примет участие помощник полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев.
Трехстороннее совещание с участием представителей аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО, поставщиков и руководства ПАО "АвтоВАЗ" состоится 9 февраля 2017 г. в Тольятти.
Об этом сообщила пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.
На нем будут обсуждены и выработаны предложения по дальнейшему взаимодействию между АвтоВАЗом и предприятиями автокомпонентной отрасли в области повышения уровня локализации производимых автомобилей и комплектующих к ним. Также состоится ежегодная конференция поставщиков ПАО "АвтоВАЗ".
В мероприятиях по поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича примет участие его помощник Олег Машковцев.
Напомним, первое совещание в таком формате прошло на АвтоВАЗе в декабре 2016 года, в ходе которого были намечены шаги по реализации совместных мероприятий. Принят ряд принципиальных решений.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.