В совещании руководства АвтоВАЗа с поставщиками примет участие помощник полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Трехстороннее совещание с участием представителей аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО, поставщиков и руководства ПАО "АвтоВАЗ" состоится 9 февраля 2017 г. в Тольятти.

Об этом сообщила пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

На нем будут обсуждены и выработаны предложения по дальнейшему взаимодействию между АвтоВАЗом и предприятиями автокомпонентной отрасли в области повышения уровня локализации производимых автомобилей и комплектующих к ним. Также состоится ежегодная конференция поставщиков ПАО "АвтоВАЗ".

В мероприятиях по поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича примет участие его помощник Олег Машковцев.

Напомним, первое совещание в таком формате прошло на АвтоВАЗе в декабре 2016 года, в ходе которого были намечены шаги по реализации совместных мероприятий. Принят ряд принципиальных решений.