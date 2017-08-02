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Межрегиональная автомобильная выставка MOTOREXPO-2017 пройдет в Тольятти 21-24 сентября

ТОЛЬЯТТИ. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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XXII межрегиональная автомобильная выставка MOTOREXPO пройдет в Тольятти 21-24 сентября, сообщила пресс-служба выставочного центра "ЭКСПО-Тольятти".

Ежегодно выставка MOTOREXPO становится событием, в рамках которого каждый посетитель получает  возможность познакомиться с брендами мировых автоконцернов. Гости мероприятия смогут увидеть суперкары, узнать о новых моделях, испытать автомобили на тест-драйве.

Традиционный участник выставки АвтоВАЗ в очередной раз представит свои новинки.

21 сентября в 16:00 двери Тольяттинского автосалона MOTOREXPO откроются для первых лиц города, региона и представителей СМИ.

Гид потребителя

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Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

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В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 13:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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