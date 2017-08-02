Межрегиональная автомобильная выставка MOTOREXPO-2017 пройдет в Тольятти 21-24 сентября

XXII межрегиональная автомобильная выставка MOTOREXPO пройдет в Тольятти 21-24 сентября, сообщила пресс-служба выставочного центра "ЭКСПО-Тольятти".

Ежегодно выставка MOTOREXPO становится событием, в рамках которого каждый посетитель получает возможность познакомиться с брендами мировых автоконцернов. Гости мероприятия смогут увидеть суперкары, узнать о новых моделях, испытать автомобили на тест-драйве.

Традиционный участник выставки АвтоВАЗ в очередной раз представит свои новинки.

21 сентября в 16:00 двери Тольяттинского автосалона MOTOREXPO откроются для первых лиц города, региона и представителей СМИ.