Межрегиональная автомобильная выставка MOTOREXPO-2017 пройдет в Тольятти 21-24 сентября

XXII межрегиональная автомобильная выставка MOTOREXPO пройдет в Тольятти 21-24 сентября, сообщила пресс-служба выставочного центра "ЭКСПО-Тольятти".
Ежегодно выставка MOTOREXPO становится событием, в рамках которого каждый посетитель получает возможность познакомиться с брендами мировых автоконцернов. Гости мероприятия смогут увидеть суперкары, узнать о новых моделях, испытать автомобили на тест-драйве.
Традиционный участник выставки АвтоВАЗ в очередной раз представит свои новинки.
21 сентября в 16:00 двери Тольяттинского автосалона MOTOREXPO откроются для первых лиц города, региона и представителей СМИ.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.