Аэрокосмический кластер Самарской области собирает стартапы со всей страны

73 проекта из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Иркутска, Барнаула, Новосибирска, Самары и Тольятти и ещё 20 городов России подали заявки в AEROSPACE ACCELERATOR — акселератор для проектов, ведущих разработки для космической и авиационной промышленности.

Индустриальными партнерами акселератора выступают предприятия аэрокосмического кластера Самарской области: АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "Кузнецов", Завод приборных подшипников, ПАО "Салют", "Авиаагрегат" и др. Специалисты предприятий будут работать непосредственно с проектами и участвовать в программе как менторы и эксперты.

Из всех заявок представители предприятий отобрали 10 самых перспективных стартапов. Уже 20 октября они соберутся на площадке StartupSamara, чтобы начать работу над проектами. Начнется программа с 4-дневного интенсива с участием экспертов предприятий кластера. После этого начнется заочная часть, которая продлится месяц, затем лучшие проекты снова соберутся в Самаре, чтобы максимально доработать свой проект под нужды кластера и представить результаты работы на финальной презентационной сессии программы. Финалисты смогут заключить соглашения о сотрудничестве с крупнейшими предприятиями аэрокосмической отрасли.

Организатором кластерного акселератора AEROSPACE ACCELERATOR выступает правительство Самарской области, оператором — YellowRockets при поддержке Самарского университета.