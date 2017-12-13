Конкурсный управляющий АвтоВАЗагрегата оспорила сделку завода с Новикомбанком на 487 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ОАО "АвтоВАЗагрегат" Юлии Жарковой об оспаривании сделки бывшего завода с АО АКБ "Новикомбанк", согласно которой со счета АвтоВАЗагрегата в июне 2015 г. банку было перечислено 487,43 млн руб., пишет "КоммерсантЪ". "Признать недействительной сделку по перечислениям со счета должника денежных средств. Взыскать с АО АКБ "Новикомбанк" в конкурсную массу 487,43 млн рублей", - говорится в определении суда.

Напомним, до последнего времени Новикомбанк (на 100% принадлежит ГК "Ростех") был крупнейшим кредитором АвтоВАЗагрегата. В реестр кредиторов завода банк вошел в марте 2016 года. Сумма требований Новикомбанка к АвтоВАЗагрегату составляла 1,96 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. обеспечены залогом имущества должника, в числе которого - недвижимость, оборудование, а также акции подконтрольного тольяттинскому предприятию башкирского ОАО "БелЗАН" (основной производитель крепежных изделий, пружин, оснастки для сборочных предприятий АвтоВАЗа и КамАЗа). В сентябре этого года Новикомбанк переуступил долг "РТ-капитал" (на 100% принадлежит ГК "Ростех", специализированная компания, созданная для работы с проблемными и непрофильными активами компаний группы).

Часть не обремененного залогом имущества АвтоВАЗагрегата выставлена на торги в форме публичного предложения. Начальная цена была установлена в размере чуть более 226 млн руб., в случае отсутствия заявок каждые 15 дней она снижается на 5%. Торги начались 14 ноября текущего года и могут продлиться до 27 апреля 2018‑го. Пока покупателей на активы не нашлось. Имущество, которое находится в залоге у "РТ-капитала", на торги еще не выставлялось. Ранее Юлия Жаркова поясняла изданию, что выставит его после того, как "залогодержатель даст порядок реализации" активов.

В Новикомбанке "Ъ" накануне сообщили, что не согласны с определением Арбитражного суда Самарской области и будут его обжаловать. По словам управляющего партнера экспертной группы VETA Ильи Жарского, взысканное с Новикомбанка будет включено в конкурсную массу завода в интересах кредиторов. "На первый взгляд, это мало что меняет, поскольку следствием признания недействительной транзакции по переводу указанной суммы в пользу кредитной организации является восстановление задолженности банкрота перед Новикомбанком. Но на деле это означает, что банк, передавший права требования "РТ-капиталу" и потерявший статус кредитора, может быть снова включен в реестр, если, конечно, опять не передаст вновь появившиеся права требования аффилированной структуре", - рассуждает Жарский. Он добавляет, что решение самарского арбитражного суда технически можно оспорить в апелляции. "Но с учетом того, что и Новикомбанк, и "РТ-капитал" являются де-факто аффилированными структурами и в рамках банкротства АвтоВАЗагрегата представляют интересы единой организации, а именно Ростеха, особого смысла в оспаривании решения суда лично я не вижу, поскольку это негативно скажется на сроках завершения конкурсного производства. Гораздо проще снова "продать" вновь возникшие права требования "РТ-капиталу", который сохранит за собой статус крупнейшего кредитора и увеличит объем требований к банкроту", - объясняет Илья Жарский.