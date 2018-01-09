GM-АвтоВАЗ в январе продает Chevrolet Niva на 20 тыс. рублей дешевле

С 1 по 31 января покупатель Chevrolet Niva получает скидку в размере 20 тыс. руб. от рекомендованной розничной цены, действующей на момент продажи, сообщает сайт GM-АвтоВАЗ.

По условиям акции "На улице минус 20" скидка распространяется на автомобили, отгруженные дилерам в 2017 г., и доступна как физическим, так и юридическим лицам.

Скидка по данной акции может быть суммирована с одной из действующих программ:

скидка в размере 20 тыс. руб. при покупке по программе Трейд-ин;

скидка 30 тыс. руб. при покупке в кредит через банк-партнер.

Напомним, с 1 января GM-АвтоВАЗ повысил розничные цены на автомобили Chevrolet Niva во всех комплектациях на 10 тыс. рублей.