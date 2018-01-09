GM-АвтоВАЗ в январе продает Chevrolet Niva на 20 тыс. рублей дешевле

С 1 по 31 января покупатель Chevrolet Niva получает скидку в размере 20 тыс. руб. от рекомендованной розничной цены, действующей на момент продажи, сообщает сайт GM-АвтоВАЗ.
По условиям акции "На улице минус 20" скидка распространяется на автомобили, отгруженные дилерам в 2017 г., и доступна как физическим, так и юридическим лицам.
Скидка по данной акции может быть суммирована с одной из действующих программ:
- скидка в размере 20 тыс. руб. при покупке по программе Трейд-ин;
- скидка 30 тыс. руб. при покупке в кредит через банк-партнер.
Напомним, с 1 января GM-АвтоВАЗ повысил розничные цены на автомобили Chevrolet Niva во всех комплектациях на 10 тыс. рублей.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.