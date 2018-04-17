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Законотворчество Экономическая политика

Самарские депутаты поддержали архангельских коллег в ограничении продажи алкоголя на первых этажах

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы рассмотрено обращение архангельского областного собрания депутатов к министру финансов РФ Антону Силуанову. Члены комитета решили поддержать обращение.

Архангельские депутаты предлагают на федеральном уровне ограничить размещение на первых этажах многоквартирных домов объектов общественного питания с площадью зала обслуживания менее 100 кв. м, в которых продают алкогольную продукцию.

Отметим, что, согласно изменениям в федеральный закон, субъекты РФ не могут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Напомним, что подобную инициативу в Госдуму готовят депутаты Самарской губдумы. Согласно ей, предложено запретить розничную продажу алкоголя в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. м, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов, в том числе встроенных и встроенно-пристроенных.

Гид потребителя

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я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.

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КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

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Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Клавдия Латышева 23 июня 2015 02:58 В Самаре увеличат расстояние между точками продажи спиртного и соцобъектами до 100 метров

И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки

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