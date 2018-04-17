Самарские депутаты поддержали архангельских коллег в ограничении продажи алкоголя на первых этажах

На заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы рассмотрено обращение архангельского областного собрания депутатов к министру финансов РФ Антону Силуанову. Члены комитета решили поддержать обращение.

Архангельские депутаты предлагают на федеральном уровне ограничить размещение на первых этажах многоквартирных домов объектов общественного питания с площадью зала обслуживания менее 100 кв. м, в которых продают алкогольную продукцию.

Отметим, что, согласно изменениям в федеральный закон, субъекты РФ не могут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Напомним, что подобную инициативу в Госдуму готовят депутаты Самарской губдумы. Согласно ей, предложено запретить розничную продажу алкоголя в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. м, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов, в том числе встроенных и встроенно-пристроенных.