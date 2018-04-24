Универсал Lada Vesta вышел на рынок Европы

Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross поступают в продажу на европейский рынок, сообщил пресс-центр АвтоВАЗа. Первыми странами, получившими автомобили, стали Германия, Австрия и Венгрия. До конца апреля машины появятся в Словакии, Сербии и Болгарии.

В странах Европы доступны автомобили в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 л, механической или автоматизированной трансмиссиями. Цены стартуют от 11,9 тыс. евро.

Обе новые модели были сертифицированы на соответствие требованиям ЕС по безопасности и экологичности. В частности, автомобили отвечают экологическим нормам "Евро-6".

До старта продаж обе модели были представлены на автомобильных выставках Европы: в Будапеште, Братиславе, Белграде, Вене и Эссене.

Ранее на европейский рынок вышел седан Lada Vesta. В 2017 г. австрийское общество OAMTC Austria (аналог немецкого ADAC) назвало седан Lada Vesta "Автомобилем года в Австрии" в категории "Компактный автомобиль класса В". Эксперты оценивали машины по двум главным критериям — безопасность и экономическая эффективность.