Lada 4х4 2019-го модельного года получил ряд стилевых изменений

На АвтоВАЗе стартовало производство Lada 4х4 2019-го модельного года. Как сообщает пресс-центр предприятия, автомобили получили несколько стилевых изменений, которые подчеркивают мужественный облик внедорожника.

На всех Lada 4×4 появилась новая комбинация приборов, в основу дизайна которой положен контраст черного и оранжевого цветов. Для пятидверной Lada 4×4 появилась новая комплектация Black Edition (598,9 тыс. рублей). Этот вариант исполнения базируется на максимальном уровне оснащения, в который включены кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, а также улучшенная виброизоляция (дополнительные демпфирующие прокладки наклеены на щитке передка, наружных панелях дверей, на полу и боковинах). Кузов автомобиля в версии Black Edition окрашивается черной эмалью "Пантера", литые колесные диски также черного цвета.

Аналогичные 16-дюймовые диски устанавливаются на Lada 4×4 в варианте "Камуфляж" (от 551,9 тыс. рублей).

На Lada 4×4 Urban предлагаются двухцветные диски "Гризли", где черный фон сочетается с серебристой полированной поверхностью спиц. Стоимость Lada 4×4 Urban начинается от 566,9 тыс. рублей.

Автомобили в комплектации Luxe получили электрорегулировку и обогрев наружных зеркал (ранее эта опция была доступна только на Lada 4×4 Urban). Также в комплектации Luxe появились серебристые легкосплавные диски обновленного дизайна. Lada 4×4 в варианте Luxe предлагается от 522,9 тыс. рублей.

Автомобиль Lada 4×4 выпускается в пяти основных версиях: трех- и пятидверная, трех- и пятидверный Urban, а также специальный вариант повышенной проходимости - Lada 4×4 Bronto. Как сообщает АвтоВАЗ, по итогам семи месяцев 2018 г. модель занимает пятое место в сегменте SUV.