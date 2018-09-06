Lada 4х4 2019-го модельного года получил ряд стилевых изменений

На АвтоВАЗе стартовало производство Lada 4х4 2019-го модельного года. Как сообщает пресс-центр предприятия, автомобили получили несколько стилевых изменений, которые подчеркивают мужественный облик внедорожника.
На всех Lada 4×4 появилась новая комбинация приборов, в основу дизайна которой положен контраст черного и оранжевого цветов. Для пятидверной Lada 4×4 появилась новая комплектация Black Edition (598,9 тыс. рублей). Этот вариант исполнения базируется на максимальном уровне оснащения, в который включены кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, а также улучшенная виброизоляция (дополнительные демпфирующие прокладки наклеены на щитке передка, наружных панелях дверей, на полу и боковинах). Кузов автомобиля в версии Black Edition окрашивается черной эмалью "Пантера", литые колесные диски также черного цвета.
Аналогичные 16-дюймовые диски устанавливаются на Lada 4×4 в варианте "Камуфляж" (от 551,9 тыс. рублей).
На Lada 4×4 Urban предлагаются двухцветные диски "Гризли", где черный фон сочетается с серебристой полированной поверхностью спиц. Стоимость Lada 4×4 Urban начинается от 566,9 тыс. рублей.
Автомобили в комплектации Luxe получили электрорегулировку и обогрев наружных зеркал (ранее эта опция была доступна только на Lada 4×4 Urban). Также в комплектации Luxe появились серебристые легкосплавные диски обновленного дизайна. Lada 4×4 в варианте Luxe предлагается от 522,9 тыс. рублей.
Автомобиль Lada 4×4 выпускается в пяти основных версиях: трех- и пятидверная, трех- и пятидверный Urban, а также специальный вариант повышенной проходимости - Lada 4×4 Bronto. Как сообщает АвтоВАЗ, по итогам семи месяцев 2018 г. модель занимает пятое место в сегменте SUV.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.