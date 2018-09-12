Двухтысячный седан Lada Vesta CNG выпущен в "Жигулевской долине"

Компания "АТС-Авто", которая является резидентом тольяттинского технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", выпустила двухтысячный экземпляр битопливной Lada Vesta (метан+бензин), сообщил сайт технопарка.
Напомним, серийное производство Lada Vesta CNG в Тольятти на мощностях Группы компаний "АТС" стартовало в июле 2017 года. Владельцы такого автомобиля могут использовать в качестве топлива, как бензин, так и метан.
Как отмечается в релизе, в настоящее время машина "для экономных", как ее называют в народе, пользуется хорошим спросом, в России число желающих приобрести битопливный автомобиль ежедневно увеличивается.
В настоящее время проходят финальные испытания и готовится к процедуре сертификации Lada Largus CNG, старт производства намечен на начало 2019 года.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.