Двухтысячный седан Lada Vesta CNG выпущен в "Жигулевской долине"

Компания "АТС-Авто", которая является резидентом тольяттинского технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", выпустила двухтысячный экземпляр битопливной Lada Vesta (метан+бензин), сообщил сайт технопарка.

Напомним, серийное производство Lada Vesta CNG в Тольятти на мощностях Группы компаний "АТС" стартовало в июле 2017 года. Владельцы такого автомобиля могут использовать в качестве топлива, как бензин, так и метан.

Как отмечается в релизе, в настоящее время машина "для экономных", как ее называют в народе, пользуется хорошим спросом, в России число желающих приобрести битопливный автомобиль ежедневно увеличивается.

В настоящее время проходят финальные испытания и готовится к процедуре сертификации Lada Largus CNG, старт производства намечен на начало 2019 года.