Автосалон MotorExpo 2018 пройдет в Тольятти с 28 по 30 сентября

В УСК "Олимп" 28-30 сентября пройдет XXIII Тольяттинский автосалон MotorExpo 2018, сообщает пресс-служба выставочного центра "ЭКСПО-Тольятти".

MotorExpo 2018 - крупная региональная выставка, на которой демонстрируются разнообразные достижения автомобильной промышленности. На выставке состоится премьера новинки от концерна АвтоВАЗ - Lada 4×4 Vision, будут представлены не только знакомые бренды, но и автомобили класса люкс: Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari.

Для всех посетителей выставки доступны тест-драйвы от Hyundai и Lada, чтобы испытать автомобильные новинки в реальных условиях и получить совет специалиста.

Специальная программа бизнес-дня SHEʼS ALL. 27 сентября - первый закрытый день выставки будет организован для женской деловой элиты. К участию приглашены успешные женщины города. Спикеры мероприятия - Елена Ридош, бизнес-тренер, коуч, Мария Балашова, психолог, гештальт-терапевт, Юлия Кропотова, стилист-имиджмейкер, дизайнер.

MotorExpo впервые станет местом проведения финала соревнований по автозвуку SPL Tournament. 29 сентября команды со всей России посоревнуются за звание лучшего. Также пройдут соревнования по автомодельному спорту - Кубок MotorExpo 2018.