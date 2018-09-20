Автосалон MotorExpo 2018 пройдет в Тольятти с 28 по 30 сентября

В УСК "Олимп" 28-30 сентября пройдет XXIII Тольяттинский автосалон MotorExpo 2018, сообщает пресс-служба выставочного центра "ЭКСПО-Тольятти".
MotorExpo 2018 - крупная региональная выставка, на которой демонстрируются разнообразные достижения автомобильной промышленности. На выставке состоится премьера новинки от концерна АвтоВАЗ - Lada 4×4 Vision, будут представлены не только знакомые бренды, но и автомобили класса люкс: Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari.
Для всех посетителей выставки доступны тест-драйвы от Hyundai и Lada, чтобы испытать автомобильные новинки в реальных условиях и получить совет специалиста.
Специальная программа бизнес-дня SHEʼS ALL. 27 сентября - первый закрытый день выставки будет организован для женской деловой элиты. К участию приглашены успешные женщины города. Спикеры мероприятия - Елена Ридош, бизнес-тренер, коуч, Мария Балашова, психолог, гештальт-терапевт, Юлия Кропотова, стилист-имиджмейкер, дизайнер.
MotorExpo впервые станет местом проведения финала соревнований по автозвуку SPL Tournament. 29 сентября команды со всей России посоревнуются за звание лучшего. Также пройдут соревнования по автомодельному спорту - Кубок MotorExpo 2018.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.