Профильный комитет губдумы одобрил поправки в региональный бюджет

В пятницу, 21 сентября, на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы рассмотрены изменения в закон об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Документ рекомендован к принятию в двух чтениях на пленарном заседании.
Врио заместителя председателя правительства — министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов рассказал, что в этом году предлагается увеличить доходную и расходную часть регионального бюджета на 876,3 млн рублей.
Напомним, это 768,6 млн рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и 56 млн руб. за счет дополнительных целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ. Таким образом, параметры облбюджета-2018 составят: доходы — 151,4 млрд руб., расходы — 154,3 млрд руб., дефицит — 2,9 млрд рублей.
Большую часть средств (513 млн руб.) направят на обеспечение населения тепло-, водо- и газоснабжением и подготовку жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период. Деньги пойдут на погашение задолженности муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства перед поставщиками энергоресурсов, на ремонт котельных, насосно-фильтровальных станций и других объектов.
Еще 182,8 млн руб. пойдут на увеличение зарплат работникам здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения, 161,8 млн руб. — на несвязанную поддержку сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства, 155,7 млн руб. — на капитальный ремонт, оснащение и обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения.
Профинансируют также строительство Потаповского пансионата для инвалидов, а также детского сада № 210 "Ладушки" и физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом для СДЮСШОР № 8 "Союз" в Тольятти.
Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Габибулла Хасаев отметил, что выделенные средства позволят, в первую очередь, решить вопросы, связанные с подготовкой ЖКХ к работе в зимний период, повышением заработной платы и ремонтом объектов социальной защиты.
"Средства направлены на обеспечение устойчивости функционирования социальной сферы и повышение заработной платы", — подчеркнул он.
Последние комментарии
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???