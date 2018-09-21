Профильный комитет губдумы одобрил поправки в региональный бюджет

В пятницу, 21 сентября, на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы рассмотрены изменения в закон об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Документ рекомендован к принятию в двух чтениях на пленарном заседании.

Врио заместителя председателя правительства — министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов рассказал, что в этом году предлагается увеличить доходную и расходную часть регионального бюджета на 876,3 млн рублей.

Напомним, это 768,6 млн рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и 56 млн руб. за счет дополнительных целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ. Таким образом, параметры облбюджета-2018 составят: доходы — 151,4 млрд руб., расходы — 154,3 млрд руб., дефицит — 2,9 млрд рублей.

Большую часть средств (513 млн руб.) направят на обеспечение населения тепло-, водо- и газоснабжением и подготовку жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период. Деньги пойдут на погашение задолженности муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства перед поставщиками энергоресурсов, на ремонт котельных, насосно-фильтровальных станций и других объектов.

Еще 182,8 млн руб. пойдут на увеличение зарплат работникам здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения, 161,8 млн руб. — на несвязанную поддержку сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства, 155,7 млн руб. — на капитальный ремонт, оснащение и обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения.

Профинансируют также строительство Потаповского пансионата для инвалидов, а также детского сада № 210 "Ладушки" и физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом для СДЮСШОР № 8 "Союз" в Тольятти.

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Габибулла Хасаев отметил, что выделенные средства позволят, в первую очередь, решить вопросы, связанные с подготовкой ЖКХ к работе в зимний период, повышением заработной платы и ремонтом объектов социальной защиты.

"Средства направлены на обеспечение устойчивости функционирования социальной сферы и повышение заработной платы", — подчеркнул он.