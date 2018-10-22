Чистая прибыль АвтоВАЗа за девять месяцев составила 5,4 млрд рублей

Согласно финансовой отчетности по МСФО, чистая прибыль АвтоВАЗа за девять месяцев 2018 г. составила 5,4 млрд руб. в сравнении с убытком в 4,5 млрд руб., который был зафиксирован в 2017 году.
Как сообщает пресс-центр предприятия, успешные продажи Lada на отечественном рынке, растущие объемы экспорта и продолжающиеся мероприятия по сокращению затрат обеспечили положительную динамику финансовых результатов группы АвтоВАЗ.
Компания добилась консолидированной выручки в объеме 198,7 млрд руб., что на 25,4% больше, чем годом ранее. Единовременные эффекты в размере 5,5 млрд руб. оказали положительное влияние на операционную маржу за девять месяцев 2018 г., доведя ее значение до +12,1 млрд рублей.
В течение девяти месяцев 2018 г. на российском рынке было продано 259,1 тыс. автомобилей Lada, что на 17% больше, чем за тот же период 2017 года. Бренд Lada удерживал самую высокую долю рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей в РФ в течение последних нескольких лет — 20% (+0,4 пп к девяти месяцам 2017 года).
За отчетный период семейство автомобилей Lada Vesta установило новый рекорд продаж — 76,2 тыс. автомобилей (+39,5% к результатам девяти месяцев 2017 года). Новая Lada Granta, стартовавшая на рынке в сентябре 2018 г., была тепло встречена потребителями, отмечают на АвтоВАЗе, и уже по результатам первого месяца продаж новинки семейства заняли первое место в рейтинге продаж с 9,9 тыс. проданными автомобилями.
Четыре модели Lada находятся в ТОП-10 самых продаваемых моделей в РФ — Lada Vesta (I место), Lada Granta (III место), Lada Largus (VII место) и Lada Xray (IX место).
За девять месяцев 2018 г. группа АвтоВАЗ поставила на экспорт 27,4 тыс. автомобилей и сборочных комплектов Lada (+65% к девяти месяцам 2017 года). Две новые страны были добавлены к экспортной географии в 2018 г. — Тунис и Чили. За рубежом было открыто девять новых дилерских центров Lada.
Президент ПАО ''АвтоВАЗ'' Ив Каракатзанис отметил, что результаты соответствуют амбициозному среднесрочному плану группы.
''Я благодарен каждому сотруднику АвтоВАЗа за вклад в продолжающееся восстановление компании. Мы продолжаем строго следовать нашему плану действий, нацеленному на сокращение затрат, обновление бренда и продуктовой линейки. В то же время мы подчеркиваем сохраняющиеся макроэкономические риски, такие как колебание курса рубля, увеличение цен на сырье, продолжающееся замедление роста рынка, которые могут повлиять на финансовые результаты IV квартала. Наш прогноз получения позитивной операционной маржи по итогам 2018 года остается неизменным'', — заявил он.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.