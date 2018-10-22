Чистая прибыль АвтоВАЗа за девять месяцев составила 5,4 млрд рублей

Согласно финансовой отчетности по МСФО, чистая прибыль АвтоВАЗа за девять месяцев 2018 г. составила 5,4 млрд руб. в сравнении с убытком в 4,5 млрд руб., который был зафиксирован в 2017 году.

Как сообщает пресс-центр предприятия, успешные продажи Lada на отечественном рынке, растущие объемы экспорта и продолжающиеся мероприятия по сокращению затрат обеспечили положительную динамику финансовых результатов группы АвтоВАЗ.

Компания добилась консолидированной выручки в объеме 198,7 млрд руб., что на 25,4% больше, чем годом ранее. Единовременные эффекты в размере 5,5 млрд руб. оказали положительное влияние на операционную маржу за девять месяцев 2018 г., доведя ее значение до +12,1 млрд рублей.

В течение девяти месяцев 2018 г. на российском рынке было продано 259,1 тыс. автомобилей Lada, что на 17% больше, чем за тот же период 2017 года. Бренд Lada удерживал самую высокую долю рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей в РФ в течение последних нескольких лет — 20% (+0,4 пп к девяти месяцам 2017 года).

За отчетный период семейство автомобилей Lada Vesta установило новый рекорд продаж — 76,2 тыс. автомобилей (+39,5% к результатам девяти месяцев 2017 года). Новая Lada Granta, стартовавшая на рынке в сентябре 2018 г., была тепло встречена потребителями, отмечают на АвтоВАЗе, и уже по результатам первого месяца продаж новинки семейства заняли первое место в рейтинге продаж с 9,9 тыс. проданными автомобилями.

Четыре модели Lada находятся в ТОП-10 самых продаваемых моделей в РФ — Lada Vesta (I место), Lada Granta (III место), Lada Largus (VII место) и Lada Xray (IX место).

За девять месяцев 2018 г. группа АвтоВАЗ поставила на экспорт 27,4 тыс. автомобилей и сборочных комплектов Lada (+65% к девяти месяцам 2017 года). Две новые страны были добавлены к экспортной географии в 2018 г. — Тунис и Чили. За рубежом было открыто девять новых дилерских центров Lada.

Президент ПАО ''АвтоВАЗ'' Ив Каракатзанис отметил, что результаты соответствуют амбициозному среднесрочному плану группы.

''Я благодарен каждому сотруднику АвтоВАЗа за вклад в продолжающееся восстановление компании. Мы продолжаем строго следовать нашему плану действий, нацеленному на сокращение затрат, обновление бренда и продуктовой линейки. В то же время мы подчеркиваем сохраняющиеся макроэкономические риски, такие как колебание курса рубля, увеличение цен на сырье, продолжающееся замедление роста рынка, которые могут повлиять на финансовые результаты IV квартала. Наш прогноз получения позитивной операционной маржи по итогам 2018 года остается неизменным'', — заявил он.