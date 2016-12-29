GM-АвтоВАЗ продлевает действие программы утилизации и trade-in до 31 марта 2017 года

Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ продлевает действие программы обновления парка колесных транспортных средств, предусматривающей приобретение автомобиля Chevrolet Niva на льготных условиях как физическими, так и юридическими лицами, до 31 марта 2017 года.

Об этом сообщил сайт СП.

Автовладельцы смогут обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать его на утилизацию и получить скидку на покупку нового автомобиля.

Стартовая цена Chevrolet Niva с учетом специального предложения будет начинаться от 499 тыс. рублей.

Таким образом, максимальная выгода при покупке базовой комплектации L с учетом скидки по утилизации составит 85 тыс. рублей.

Напомним, с 1 января 2017 г. GM-АвтоВАЗ повышает цены на Chevrolet Niva.

Для комплектаций LC, LE, LE+, GL, GLC будут сохранены прежние условия программы: сумма скидки по программе утилизации составит 40 тыс. руб., по программе trade-in — 30 тыс. рублей.

В программе участвуют все официальные дилеры GM-АвтоВАЗ в Российской Федерации.