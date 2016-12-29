GM-АвтоВАЗ продлевает действие программы утилизации и trade-in до 31 марта 2017 года

Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ продлевает действие программы обновления парка колесных транспортных средств, предусматривающей приобретение автомобиля Chevrolet Niva на льготных условиях как физическими, так и юридическими лицами, до 31 марта 2017 года.
Об этом сообщил сайт СП.
Автовладельцы смогут обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать его на утилизацию и получить скидку на покупку нового автомобиля.
Стартовая цена Chevrolet Niva с учетом специального предложения будет начинаться от 499 тыс. рублей.
Таким образом, максимальная выгода при покупке базовой комплектации L с учетом скидки по утилизации составит 85 тыс. рублей.
Напомним, с 1 января 2017 г. GM-АвтоВАЗ повышает цены на Chevrolet Niva.
Для комплектаций LC, LE, LE+, GL, GLC будут сохранены прежние условия программы: сумма скидки по программе утилизации составит 40 тыс. руб., по программе trade-in — 30 тыс. рублей.
В программе участвуют все официальные дилеры GM-АвтоВАЗ в Российской Федерации.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.