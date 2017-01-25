Состоялось объединение автомобильных кластеров Самарской области

Принято решение об объединении двух кластеров - Некоммерческого партнерства "Автомобильный кластер Самарской области" (НП АКСО) и Ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности Самарской области" (АПМ КАПСО), сообщил сайт областного минэкономразвития 25 января.

Таким образом, завершился процесс реформирования автомобильного кластера региона.

Существовавшее с 2014 г. НП АКСО интегрируется в АПМ КАПСО, соответствующую требованиям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Предполагается, что ресурсы НП АКСО будут задействованы в проектах поиска новых потребителей для участников кластера, их выхода на новые рынки (в том числе зарубежные), а команда АПМ КАПСО продолжит работу по содействию локализации производства автокомпонентов на предприятиях - участниках кластера и импортозамещению как на уровне Альянса АвтоВАЗ-РЕНО-НИССАН, так и на уровне поставщиков первого уровня, а также запуску новых проектов.

Кластер автомобильной промышленности Самарской области сформировался в августе 2016 г., а 13 сентября между АПМ КАПСО и регправительством было заключено соглашение о создании промышленного кластера в сфере автомобильной промышленности региона.

Как отмечается в релизе, был проделан значительный объем работы, в результате чего кластер автомобильной промышленности Самарской области успешно прошел отбор по включению в реестр Минпромторга России. Включение в реестр открывает участникам кластера доступ к полному спектру господдержки.

В частности, позволит претендовать на получение государственной поддержки на реализацию совместных проектов участников кластера, направленных на импортозамещение или связанных с новым или модифицированным конечным продуктом Кластера - автомобилем.

В настоящее время в реестр Минпромторга России включены 16 кластеров из разных секторов промышленности и регионов страны. В 2016 г. прошли отбор пять совместных проектов, участники которых получили господдержку в размере более 900 млн рублей.

Ассоциация кластеров и технопарков, членом которой стал кластер автомобильной промышленности, будет представлять интересы кластера в федеральных органах власти, а также содействовать реализации на его базе перспективных проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

В ближайшее время от КАПСО планируется направить на конкурс несколько наиболее проработанных совместных проектов.

Вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко:

- Ключевой задачей для нас являлось воссоздание ядра целостного промышленного кластера, охватывающего практически все локальные переделы, характерные для автопрома, и большую часть цепочки создания ценности - от поставщиков третьего уровня до финишеров. Можно констатировать, что с задачей мы справились и в кластер впервые вошли ПАО "АвтоВАЗ" и ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ". Кластер можно считать новым плацдармом для реализации совместных проектов участников, эффективной площадкой для ведения переговоров "на равных" между участниками кластера, инструментом продвижения участников кластера на новые рынки.

Генеральный директор АПМ КАПСО Андрей Крайнов:

- Как показывает мировой опыт, кластерная платформа является наиболее оптимальной основой для развития предприятий автомобильной отрасли, повышения их конкурентоспособности и кооперации между участниками, налаживания и расширения сотрудничества с потребителями из других регионов и реализации экспортного потенциала. Конечно, для реализации данных возможностей еще предстоит провести достаточно значительный объем работ по дальнейшей систематизации деятельности кластера, узнаваемости его бренда, создания доверия к нему как эффективному инструменту реализации указанных задач. Самым весомым катализатором данной деятельности, конечно же, является стратегическая политика государства - содействовать повышению конкурентоспособности промышленных предприятий, включая кластерное направление. Соответственно, приоритетной задачей АПМ КАПСО является эффективное использование ресурсов и возможностей, предоставляемых государством через разные инструменты господдержки, действующие и вновь создаваемые. И команда АПМ КАПСО очень рассчитывает на то, что участники кластера и предприятия региона будут открыты к использованию всех возможных инструментов, только в этом случае возможно совместное быстрое достижение успеха.