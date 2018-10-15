Стоимость Lada Xray Cross будет начинаться от 729,9 тыс. рублей

АвтоВАЗ раскрыл цены и комплектации Lada Xray Cross. Как сообщает пресс-центр предприятия, автомобиль представлен в комплектациях Classic, Comfort и Luxe с двумя пакетами опций. Стоимость начинается от 729,9 тыс. рублей.

Напомним, производство Lada Xray Cross стартовало на прошлой неделе в Тольятти.

Автомобиль оснащается двигателем 1,8 л (122 л. с.) и механической коробкой переключения передач и выпускается в трех вариантах комплектаций — Classic, Comfort и Luxe, для которых доступны два пакета опций.

Стартовая цена Lada Xray Cross в комплектации Classic — от 729,9 тыс. рублей. В оснащение автомобиля входят две подушки безопасности, охранная сигнализация, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, дисковые тормоза задних колес, система контроля устойчивости и помощник при старте на подъеме, LED ходовые огни, регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка, легкая тонировка стекол, электростеклоподъемники передних дверей, аудиоподготовка, 17-дюймовые легкосплавные диски.

Для комплектации Classic доступен пакет опций Optima, который включает в себя кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, мультифункциональное рулевое колесо и аудиосистему (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, четыре динамика, антенну "акулий плавник"). Lada Xray Cross в комплектации Classic с пакетом Optima стоит от 766,9 тыс. рублей.

Стоимость Lada Xray Cross в версии Comfort — от 809,9 тыс. рублей. Начиная с этого уровня оснащения, предусмотрена установка системы Lada Ride Select. Она предоставляет возможность выбора одного из пяти режимов движения: ESC on, ESC off, Sport, "снег/грязь" и "песок". Переключение режимов осуществляется при помощи селектора, который расположен на консоли панели приборов.

В комплектацию Comfort входят кондиционер, противотуманные фары, задний парктроник (четыре датчика), мультифункциональное рулевое колесо и аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, четыре динамика, антенна "акулий плавник"), переднее пассажирское сиденье с полностью складывающейся спинкой, регулировка сиденья водителя по высоте, трехуровневый подогрев передних сидений, электростеклоподъемники спереди и сзади, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для задних пассажиров, три задних L-образных подголовника, выдвижной ящик под ногами переднего пассажира, охлаждаемый перчаточный ящик, розетка 12V в багажнике.

Lada Xray Cross в варианте Luxe предлагается от 859,9 тыс. рублей. Особенности комплектации Luxe: климат-контроль, подогрев рулевого колеса, круиз-контроль и ограничитель скорости, подогрев задних сидений, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, кожаная отделка руля и рычага КПП, комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа), розетка USB для задних пассажиров.

Кроме того, в комплектации Luxe предусмотрены специальные цветовые решения в оформлении интерьера: панель приборов, сиденья и вставки на дверях выполняются либо в черном цвете, либо с оранжевыми элементами.

На Lada Xray Cross в версии Luxe доступен пакет опций Prestige, в который входят LED-подсветка интерьера (ниша центральной консоли, зона в ногах первого ряда сидений, карманы передних дверей), усиленная тонировка задних стекол (задние боковые — 39%, дверь задка — 25%), камера заднего вида, мультимедийная система с навигацией (7" цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, шесть динамиков, антенна "акулий плавник"). Стоимость Lada Xray Cross в варианте Luxe c пакетом Prestige — от 888,9 тыс. рублей.

Продажи Lada Xray Cross планируется начать до конца 2018 года.