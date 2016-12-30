GM-AвтоВАЗ в 2016 году снизил производство Chevrolet Niva на 6%

По итогам 2016 г. на совместном предприятии GM-AвтоВАЗ произведено 32,1 тыс. автомобилей Chevrolet Niva, сообщила пресс-служба компании.
Данный показатель на 6,2% меньше, чем в 2015 году.
Дилерам отгружено 31, 6 тыс. автомобилей (-9,1%), в том числе в страны СНГ — 1,6 тыс. (-34,5%).
Всего с начала производства реализовано 638 175 автомобилей Chevrolet Niva, в том числе 46 255 — в страны СНГ.
На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet Niva осуществляют 147 дилеров в Российской Федерации, восемь дилеров и три дистрибьютора в странах СНГ.
Напомним, с 1 января 2017 г. GM-АвтоВАЗ повышает цены на Chevrolet Niva.
До 31 марта 2017 г. автопроизводитель продлевает действие программы утилизации и trade-in.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.