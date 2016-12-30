GM-AвтоВАЗ в 2016 году снизил производство Chevrolet Niva на 6%

По итогам 2016 г. на совместном предприятии GM-AвтоВАЗ произведено 32,1 тыс. автомобилей Chevrolet Niva, сообщила пресс-служба компании.

Данный показатель на 6,2% меньше, чем в 2015 году.



Дилерам отгружено 31, 6 тыс. автомобилей (-9,1%), в том числе в страны СНГ — 1,6 тыс. (-34,5%).

Всего с начала производства реализовано 638 175 автомобилей Chevrolet Niva, в том числе 46 255 — в страны СНГ.

На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet Niva осуществляют 147 дилеров в Российской Федерации, восемь дилеров и три дистрибьютора в странах СНГ.

Напомним, с 1 января 2017 г. GM-АвтоВАЗ повышает цены на Chevrolet Niva.

До 31 марта 2017 г. автопроизводитель продлевает действие программы утилизации и trade-in.



