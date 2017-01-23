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Автопром Машиностроение

Гендиректор КАПСО: "У авторынка России есть перспективы для стабилизации"

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Своими прогнозами по стабилизации авторынка РФ в 2017 г. и развитию регионального автопрома поделился гендиректор Ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности Самарской области" (КАПСО) Андрей Крайнов.

Фото: Ассоциация предприятий машиностроения "КАПСО"

По итогам года продажи легковых автомобилей в России снизились более чем на 10% и составили порядка 1,4 млн машин. Несмотря на данное падение продаж вот уже четвертый год подряд, в 2017 г. у авторынка России в целом присутствуют перспективы для постепенной стабилизации.

Как отмечает Крайнов, рассчитывать на определенный рост можно, при условии продолжения программ господдержки отрасли, окончательного формирования стратегии автопрома до 2025 г., оператором в обоих случая является Минпромторг, а также сохранения стабильности в экономике страны, цен на нефть и валютного курса.

Автопрому в 2017 г. заявлена поддержка от правительства РФ на общую сумму свыше 60 млрд рублей. Обозначенные денежные средства будут направлены на поддержания спроса на новые автомобили на российском рынке и это продолжение мер поддержки, внедряемых правительством в последние два года.

"Данный курс уже оказал значимое влияние на автомобильную отрасль, но пока мы все же говорим о выправлении текущей ситуации, нежели о решении задач на перспективу, - отмечает Крайнов. - На уровне автопрома Самарской области ПАО "АвтоВАЗ" планирует увеличение доли рынка в РФ из-за усиления популярности новых моделей (Lada Xray, Vesta) и более высокого уровня конкурентоспособности за счет мер импортозамещения с более глубокой локализацией производства автокомпонентов. Автомобильный сектор у нас развивается по кластерной модели, что позволяет активно содействовать повышению эффективности предприятий, составляющих кластер, активизировать структуры, являющиеся опорой кластера, повысить привлекательность региона для инвесторов".

Так, в ближайшее время запускаются совместные проекты участников кластера автомобильной промышленности Самарской области. При их успешной реализации с внедрением прогрессивных технологий с учетом относительно недорогой рабочей силы и энергоресурсов, по словам Крайнова, имеется потенциал для расширения рынка сбыта продукции участников кластера в регионы РФ и за рубеж, используя кооперацию ПАО "АвтоВАЗ" с альянсом "Рено-Ниссан" и глобальными поставщиками.

По его словам, активная кластерная поддержка участников позволит наладить деловые связи с предприятиями автомобильной промышленности и смежных отраслей со схожими потребностями в технологиях для кооперации и диверсификации производств участников кластера.

Ключевыми перспективными рынками автомобильной продукции кластера служат рынки России, СНГ, Восточной Европы и развивающихся стран с относительно низким уровнем доходов населения, где с учетом сложившейся конъюнктуры возможно реализовать конкурентные преимущества автомобилей, производимых в кластере.

По мнению гендиректора КАПСО, в текущих условиях единственно возможным сценарием системного решения задач восстановления и роста является снижение импортозависимости с глубокой локализацией производств автокомпонентов и развитием кооперации между участниками кластера, что в дальнейшем положительно повлияет на региональный автопром в целом.

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Последние комментарии

Alexander Plastovec 29 августа 2016 09:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 15:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 09:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 23 сентября 2014 02:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 16:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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