Гендиректор КАПСО: "У авторынка России есть перспективы для стабилизации"

Своими прогнозами по стабилизации авторынка РФ в 2017 г. и развитию регионального автопрома поделился гендиректор Ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности Самарской области" (КАПСО) Андрей Крайнов.

По итогам года продажи легковых автомобилей в России снизились более чем на 10% и составили порядка 1,4 млн машин. Несмотря на данное падение продаж вот уже четвертый год подряд, в 2017 г. у авторынка России в целом присутствуют перспективы для постепенной стабилизации.

Как отмечает Крайнов, рассчитывать на определенный рост можно, при условии продолжения программ господдержки отрасли, окончательного формирования стратегии автопрома до 2025 г., оператором в обоих случая является Минпромторг, а также сохранения стабильности в экономике страны, цен на нефть и валютного курса.

Автопрому в 2017 г. заявлена поддержка от правительства РФ на общую сумму свыше 60 млрд рублей. Обозначенные денежные средства будут направлены на поддержания спроса на новые автомобили на российском рынке и это продолжение мер поддержки, внедряемых правительством в последние два года.

"Данный курс уже оказал значимое влияние на автомобильную отрасль, но пока мы все же говорим о выправлении текущей ситуации, нежели о решении задач на перспективу, - отмечает Крайнов. - На уровне автопрома Самарской области ПАО "АвтоВАЗ" планирует увеличение доли рынка в РФ из-за усиления популярности новых моделей (Lada Xray, Vesta) и более высокого уровня конкурентоспособности за счет мер импортозамещения с более глубокой локализацией производства автокомпонентов. Автомобильный сектор у нас развивается по кластерной модели, что позволяет активно содействовать повышению эффективности предприятий, составляющих кластер, активизировать структуры, являющиеся опорой кластера, повысить привлекательность региона для инвесторов".

Так, в ближайшее время запускаются совместные проекты участников кластера автомобильной промышленности Самарской области. При их успешной реализации с внедрением прогрессивных технологий с учетом относительно недорогой рабочей силы и энергоресурсов, по словам Крайнова, имеется потенциал для расширения рынка сбыта продукции участников кластера в регионы РФ и за рубеж, используя кооперацию ПАО "АвтоВАЗ" с альянсом "Рено-Ниссан" и глобальными поставщиками.

По его словам, активная кластерная поддержка участников позволит наладить деловые связи с предприятиями автомобильной промышленности и смежных отраслей со схожими потребностями в технологиях для кооперации и диверсификации производств участников кластера.

Ключевыми перспективными рынками автомобильной продукции кластера служат рынки России, СНГ, Восточной Европы и развивающихся стран с относительно низким уровнем доходов населения, где с учетом сложившейся конъюнктуры возможно реализовать конкурентные преимущества автомобилей, производимых в кластере.

По мнению гендиректора КАПСО, в текущих условиях единственно возможным сценарием системного решения задач восстановления и роста является снижение импортозависимости с глубокой локализацией производств автокомпонентов и развитием кооперации между участниками кластера, что в дальнейшем положительно повлияет на региональный автопром в целом.