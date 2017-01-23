Гендиректор КАПСО: "У авторынка России есть перспективы для стабилизации"

Своими прогнозами по стабилизации авторынка РФ в 2017 г. и развитию регионального автопрома поделился гендиректор Ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности Самарской области" (КАПСО) Андрей Крайнов.
По итогам года продажи легковых автомобилей в России снизились более чем на 10% и составили порядка 1,4 млн машин. Несмотря на данное падение продаж вот уже четвертый год подряд, в 2017 г. у авторынка России в целом присутствуют перспективы для постепенной стабилизации.
Как отмечает Крайнов, рассчитывать на определенный рост можно, при условии продолжения программ господдержки отрасли, окончательного формирования стратегии автопрома до 2025 г., оператором в обоих случая является Минпромторг, а также сохранения стабильности в экономике страны, цен на нефть и валютного курса.
Автопрому в 2017 г. заявлена поддержка от правительства РФ на общую сумму свыше 60 млрд рублей. Обозначенные денежные средства будут направлены на поддержания спроса на новые автомобили на российском рынке и это продолжение мер поддержки, внедряемых правительством в последние два года.
"Данный курс уже оказал значимое влияние на автомобильную отрасль, но пока мы все же говорим о выправлении текущей ситуации, нежели о решении задач на перспективу, - отмечает Крайнов. - На уровне автопрома Самарской области ПАО "АвтоВАЗ" планирует увеличение доли рынка в РФ из-за усиления популярности новых моделей (Lada Xray, Vesta) и более высокого уровня конкурентоспособности за счет мер импортозамещения с более глубокой локализацией производства автокомпонентов. Автомобильный сектор у нас развивается по кластерной модели, что позволяет активно содействовать повышению эффективности предприятий, составляющих кластер, активизировать структуры, являющиеся опорой кластера, повысить привлекательность региона для инвесторов".
Так, в ближайшее время запускаются совместные проекты участников кластера автомобильной промышленности Самарской области. При их успешной реализации с внедрением прогрессивных технологий с учетом относительно недорогой рабочей силы и энергоресурсов, по словам Крайнова, имеется потенциал для расширения рынка сбыта продукции участников кластера в регионы РФ и за рубеж, используя кооперацию ПАО "АвтоВАЗ" с альянсом "Рено-Ниссан" и глобальными поставщиками.
По его словам, активная кластерная поддержка участников позволит наладить деловые связи с предприятиями автомобильной промышленности и смежных отраслей со схожими потребностями в технологиях для кооперации и диверсификации производств участников кластера.
Ключевыми перспективными рынками автомобильной продукции кластера служат рынки России, СНГ, Восточной Европы и развивающихся стран с относительно низким уровнем доходов населения, где с учетом сложившейся конъюнктуры возможно реализовать конкурентные преимущества автомобилей, производимых в кластере.
По мнению гендиректора КАПСО, в текущих условиях единственно возможным сценарием системного решения задач восстановления и роста является снижение импортозависимости с глубокой локализацией производств автокомпонентов и развитием кооперации между участниками кластера, что в дальнейшем положительно повлияет на региональный автопром в целом.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.