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Самарский подшипниковый завод осваивает производство пяти типов продукции для ВПК

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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История Самарского подшипникового завода (ОАО "СПЗ") имеет 75-летнюю выдержку. Его продукция предназначена для металлургической и горнодобывающей отраслей, машиностроения, нефтегазовой, угольной промышленности, самолето- и танкостроения. О его приоритетных задачах рассказывает генеральный директор ОАО "СПЗ" Андрей Грачев.

Фото: Юлия Рубцова

- Какие направления производства предприятие развивает на сегодняшний день?

- В приоритете у нас - по-прежнему производство крупногабаритных подшипников для металлургии как на внешний, так и на внутренний рынок. Кроме того, выпуск подшипников для промышленного и автомобильно-сельскохозяйственного дивизионов. Эта продукция не столь дорогостоящая, зато объемы ее выпуска в количественном выражении весьма значительны.
Чрезвычайно актуален вопрос импортозамещения. Сегодня, исполняя распоряжения правительства, мы рассматриваем все возможности в данном направлении. В России СПЗ является одним из немногих производителей подшипниковой продукции, который соответствует необходимым требованиям производства.

На текущий момент уже идут поставки импортозамещающих подшипников на металлургические комбинаты, в дальнейшем мы рассматриваем возможности расширения номенклатуры по другим металлургическим заводам.

Нашей первоочередной задачей является также производство опорно-поворотных устройств, сфера применения которых чрезвычайно широка: это и военная промышленность, и судостроительство, и различного рода краны большой грузоподъемности.

- Особое внимание - продукции специального назначения?

- Безусловно. Продукция спецназначения всегда представляла и представляет повышенный интерес, поскольку это рентабельное направление. Кроме того, играет роль имиджевая составляющая: когда продукция твоего завода стоит в оборонной промышленности, возникает законное чувство гордости за родное предприятие.

Так, сегодня СПЗ осваивает производство пяти новых типов подшипников для нужд военно-промышленного комплекса РФ. По двум типам процесс освоения находится в заключительной фазе - подшипники успешно прошли длительные ресурсные испытания. Близятся к завершению испытания опытной партии еще трех новых типов подшипников. И я более чем уверен, что по ним мы также получим положительные результаты.

- Какие шаги предпринимаются для развития экспортных поставок?

- В настоящий момент одной из целевых задач увеличения объема реализации продукции СПЗ является развитие внешних рынков сбыта. Очевидно, что на внешнем рынке количество предприятий, использующих в своем производстве подшипниковую продукцию, несоизмеримо больше по сравнению с количеством предприятий на территории России и стран бывшего СССР. В связи с этим освоение новых каналов сбыта вне территории РФ - чрезвычайно серьезная перспектива. Наша цель - вернуть мировое признание продукции СПЗ на экспортном рынке подшипниковой продукции.

- Как вы оцениваете потенциал развития завода?

- У нас довольно мощный потенциал. На СПЗ представлена очень интересная крупногабаритная номенклатура, которую не так-то просто изготовить на другом производстве. Кроме того, у завода есть многолетний опыт производства спецпродукции, которого нет у многих предприятий: либо не было, либо утерян.

Да, СПЗ переживает сейчас непростой период. Причины связаны с общей ситуацией в России и в мире. Надо искать пути выхода из кризиса. Тем более что нам есть куда развиваться. Мы постоянно ищем скрытые резервы, занимаемся оптимизацией затрат. А главный наш потенциал - это высокопрофессиональные работники предприятия.

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