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Компания "Марви" разрабатывает автоматические системы для измерения геометрии труб

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиентами компании ООО "Марви", которая производит уникальное измерительное оборудование для металлургической промышленности, являются крупнейшие заводы России и Индии. Директор компании Д.С.Назаренко рассказал о перспективах компании, работающей в сфере высоких технологий.

Автоматические системы для измерения геометрии труб Автоматические системы для измерения геометрии труб
Фото: Андрей Савельев

- Вы создаете оборудование для контроля качества металлопроката. Насколько оно востребовано?

- Исходя из того, что вот уже шесть лет наша компания занимается проектированием, производством, монтажом и сервисным обслуживанием оборудования для измерения геометрических параметров металлопроката, спрос на него есть. Точность параметров важна как заказчику, так и производителю. Первый должен быть уверен, что получит именно то изделие, которое заказывал. А второй благодаря нашему оборудованию получает информацию для технологической настройки прокатного стана, которая позволит достичь необходимых параметров изделия в пределах допусков. Наше участие в процессе снижает вероятность брака, а значит, экономит время и деньги. Кроме того, предотвращая или своевременно выявляя брак, мы сводим на нет возможные экологические проблемы, связанные с работой газо- и нефтепроводов.

- Какой металлопрокат контролируют ваши системы?

- Основная наша продукция - это автоматические системы для измерения геометрии труб: диаметра, овальности, кривизны, косины реза и т.д. Вместе с оборудованием мы предлагаем заказчику специализированное программное обеспечение для обработки полученной информации. ПО нашей разработки строится по принципу модульности, может гибко настраиваться под индивидуальные пожелания и служит для автоматического анализа данных.

Наша цель - предоставить заказчику удобный инструмент не только для контроля, но и для оптимизации техпроцесса, затрат, повышения конкурентоспособности его продукции.

В сегменте контроля прямошовных труб большого диаметра (LSAW) наше оборудование занимает лидирующую позицию не только в России, но и в мире. На данный момент наши системы справляются с задачами по контролю любых типов газо- и нефтепроводов. Мы контролируем геометрию труб для таких серьезных проектов, как "Северный поток", "Южный поток", "Сила Сибири".

Наши разработки задействованы на контроле труб среднего и малого диаметра, профильного металлопроката и т.д.

- Каковы перспективы развития вашей компании?

- Одним из направлений развития для нас является расширение географии поставок. В начале 2016 года мы запустили систему измерения труб большого диаметра в Индии, почти год успешно осуществляются техническая поддержка и сервис с помощью нашего индийского официального представительства. Мы активно продвигаемся на индийский рынок. Параллельно налаживаем контакты в Бразилии и Канаде.

Активно занимаемся пополнением ассортимента наших систем и установок. У нас для этого есть все: лаборатория, пять патентов по ключевым ноу-хау, три кандидата наук.

Мы считаем перспективным углубление интеграции наших систем в технологический цикл производственной линии заказчика. Как оказалось, заказчикам хочется иметь комплексное решение проблем, а не просто средство измерения, поэтому мы работаем над этой проблемой, над построением обратных связей с параметрами технологического оборудования, над передачей и использованием данных измерений потребителю готовой продукции. Один из наших клиентов, например, интересуется возможностью запуска сервиса онлайн-отображения результатов контроля продукции в сети Интернет. Идея состоит в том, чтобы дать заказчику продукции доступ к информации с систем контроля качества. Это не только красивый маркетинговый ход, показывающий открытость и прозрачность системы качества на предприятии. Информация о геометрии труб может существенно облегчить их стыковку и повысить качество при строительстве трубопроводов.

- У вас есть собственное производство?

- У нас классическая инжиниринговая фирма, которая разрабатывает, проектирует, размещает заказы на производство объектов, и когда все произведено, мы контролируем качество в нашем цехе, где исключительно сборочное производство. Однако в последнее время появляются мысли о создании производственного подразделения, где мы могли бы производить высокотехнологичное механическое оборудование. Нынешний уровень культуры производства механических комплектующих сторонними исполнителями сулит нам большую востребованность качественных услуг в данном сегменте.

- Кто сейчас ваши клиенты и какие предприятия могут войти в их число?

- Сейчас в число наших клиентов входят Выксунский металлургический завод ("ОМК"), Челябинский трубопрокатный завод (группа компаний ЧТПЗ), Ижорский трубный завод ("Северсталь"). Очень надеюсь на сотрудничество с компаней "ТМК". На данный момент количество предприятий, с которыми мы ведем переговоры о поставках систем, резко расширилось. Мы постепенно начинаем производить, кроме крупных систем, широкий спектр мелких, а значит, более востребованных. На данный момент нашими потенциальными клиентами могут быть любые производственные компании, для которых актуально измерять геометрические параметры и контролировать качество продукции.

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