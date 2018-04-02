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"Тяжмаш" подписал контракт на 1,7 млрд руб. с судостроительным заводом "Северная верфь"

СЫЗРАНЬ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале этого года АО "Тяжмаш" заключило с ПАО Судостроительный завод "Северная верфь" договор на изготовление партии мостовых электрических кранов, их поставку, монтаж, пусконаладочные работы и передачу навыков эксплуатации.

"Тяжмаш" подписал контракт на 1,7 млрд руб. с судостроительным заводом "Северная верфь" "Тяжмаш" подписал контракт на 1,7 млрд руб. с судостроительным заводом "Северная верфь"
Фото: Юлия Рубцова

Как сообщает сайт сызранского предприятия, сумма контракта составляет около 1,7 млрд рублей.

Заказ выполняется в рамках возведения нового судостроительного комплекса, который включает стапельную площадку и двухпролетный эллинг. В будущем он позволит строить крупнотоннажные суда и корабли массой до двадцати пяти тысяч тонн, в том числе относящиеся к новому поколению и предназначенные для нефтяной и оборонной отраслей.

Сызранским машиностроителям предстоит изготовить для данного комплекса партию электрических мостовых кранов двух модификаций: четыре машины с грузоподъемностью 20/5 тонн и еще четыре — 350 (175+175) тонн каждая. Концевые и пролетные балки каждого крана должны быть не разрезными, а цельными, при этом их длина составит от 56,5 до 70,5 метров.

Краны большей грузоподъемности отличаются не только габаритами: длинномерные балки имеют высоту 5 м и ширину 2,5 м каждая. Эта техника обладает функцией кантовки и оборудована второй тележкой, способной поднимать грузы весом в 175/50 тонн. Еще одна их важная конструктивная особенность: грузовые тележки будут располагаться в два яруса, одна под другой. Весить такой кран будет ориентировочно 550 тонн.

Как сообщает "Тяжмаш", оборудование подобного типа с такими габаритами в современной России еще не производилось. В процессе выполнения заказа завод получит уникальный опыт не только в части проектирования и изготовления, но и логистического сопровождения. В частности, при перевозке продукции предстоит учитывать периоды водной навигации. Но особую значимость этот проект имеет для завода с точки зрения стратегии: активное пополнение референц-листа оборудования для судостроительной отрасли позволит АО "Тяжмаш" занять уверенные позиции при участии в других подобных проектах.

Работы для "Северной верфи" должны быть выполнены в максимально сжатые сроки, так как грузоподъемное оборудование ожидают на монтажной площадке заказчика уже в конце 2018 года.

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