Самарцы могут попасть на матчи Мундиаля, не покупая билет

Начиная с 13 марта билеты на матчи ЧМ-2018 можно приобрести по живой очереди. Теперь заявка, оплата и покупка происходят сразу. Пока в продажу не поступили билеты на финальный матч, но на все остальные, в том числе шесть игр, что пройдут на стадионе "Самара Арена", билеты есть в наличии.

Цены на билеты остаются теми же, что и во время предварительных "лотерей". Минимальная стоимость — на игры групповой стадии. Для граждан РФ они стоят 1280 рублей. В Самаре за эту сумму можно свободно приобрести билеты на матчи Коста-Рика — Сербия и Австралия — Дания. На поединки Уругвай — Россия, Колумбия — Сенегал, а также игры 1/8 и ¼ финала продаются билеты более дорогих категорий — от 6300 до 21900 рублей.

Как и на предыдущих стадиях продаж билетов, купить их на этом этапе можно в режиме онлайн на официальном сайте ФИФА, оплатив банковской картой. Продажи продлятся до 3 апреля. А с 18 апреля до 15 июля будет открыт заключительный этап продаж билетов. К этому времени в городах-организаторах ЧМ-2018 откроются кассы главных билетных центров.

Доставка билетов, купленных через Интернет, будет осуществляться в апреле–мае, после чего их владельцам необходимо будет оформить паспорт болельщика на сайте fan-id.ru или в центре выдачи Fan ID, который расположился в самарском ТЦ "Сила Спорта". Паспорт болельщика дает право не только прохода на стадион, но и бесплатного проезда в общественном транспорте и поездах, курсирующих между городами-организаторами ЧМ-2018.

А в это время самарцы имеют уникальную возможность попасть на лучшие матчи Чемпионата совершенно бесплатно. Для этого нужно быть клиентом "Альфа-Банка" — официального банка ЧМ-2018 по футболу. Этой весной он разыгрывает три тысячи билетов на Мундиаль, которых почти не осталось в продаже.

Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты. Первое, что необходимо сделать — это зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru, после чего выполнить одно из условий.

Для физических лиц: совершить покупки, оплатив картой Альфа-Банка, на 15 тыс. рублей в месяц, открыть депозит или накопительный счет от 100 тыс. рублей либо оформить кредит от 200 тыс. рублей.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: поддерживать оборот по эквайрингу более 3,5 млн рублей в течение двух недель либо совершить покупки на сумму более 100 тыс. руб. в месяц.

Акция уже стартовала и продлится до 1 июня. Розыгрыши билетов и призов от "Альфа-Банка" проходят еженедельно начиная с 6 марта. Имена победителей публикуются на сайте fifa.alfabank.ru. И, кстати, за первые две недели среди 150 счастливчиков по всей стране, которых выбрал генератор случайных чисел, оказалось три жителя Самары. Алексей Князькин первым выиграл билет на матч Уругвай — Россия. Во втором розыгрыше Алексей Шужебаев стал обладателем билета на матч, а Леониду Удальцову достался фирменный мяч для тренировок.