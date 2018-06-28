В Самаре приземлился Boeing 777-300ER с 450 колумбийскими болельщиками на борту

Сегодня, в день матча Колумбия - Сенегал, который начнется в 18:00 по местному времени на стадионе "Самара Арена", самая многочисленная делегация футбольных болельщиков из Колумбии - 450 человек - приземлилась в аэропорту "Курумоч" на борту Boeing777-300ER.

Этот широкофюзеляжный авиалайнер впервые встречали в самарском аэропорту, по традиции поприветствовав его водной аркой. Что же касается самих прибывших в зону прилета пассажиров, то все они, несмотря на 15-часовой перелет через Москву, были бодры и распевали свои национальные кричалки. Многие из них развернули свои национальные желто-синие флаги и танцевали, совершенно забыв про багаж.

"Чтобы добраться до Самары с двумя пересадками, понадобилось около 15 часов, - рассказал корреспонденту Волга Ньюс болельщик сборной Колумбии Карлос Родригес. - Но когда мы приземлялись здесь, для нас стало сюрпризом, что нас встретят с такими водными аттракционами. Вообще, пролетая над волжскими просторами и заходя на посадку, у меня сложилось впечатление, что Самарская область — очень симпатичное место. В целом Россия нам очень понравилась".

Сегодня же ночью колумбийцы намерены вернуться в Москву. Куда они направятся после этого, покажет результат игры - латиноамериканцы имеют все шансы попасть в 1/8 финала ЧМ-2018.