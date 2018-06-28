16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре приземлился Boeing 777-300ER с 450 колумбийскими болельщиками на борту Бразилия сыграет с Мексикой на "Самара Арене" в 1/8 финала ЧМ В больнице Пирогова рассказали, с чем гости ЧМ обращаются к врачам Вводятся дополнительные ограничения движения транспорта вокруг стадиона "Самара Арена" Ян Коллер: "Болел за Россию, но Уругвай победил заслуженно"

ЧМ-2018

В Самаре приземлился Boeing 777-300ER с 450 колумбийскими болельщиками на борту

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 190
Версия для печати

Сегодня, в день матча Колумбия - Сенегал, который начнется в 18:00 по местному времени на стадионе "Самара Арена", самая многочисленная делегация футбольных болельщиков из Колумбии - 450 человек - приземлилась в аэропорту "Курумоч" на борту Boeing777-300ER.

Фото: Архив «ВН»

Этот широкофюзеляжный авиалайнер впервые встречали в самарском аэропорту, по традиции поприветствовав его водной аркой. Что же касается самих прибывших в зону прилета пассажиров, то все они, несмотря на 15-часовой перелет через Москву, были бодры и распевали свои национальные кричалки. Многие из них развернули свои национальные желто-синие флаги и танцевали, совершенно забыв про багаж.

"Чтобы добраться до Самары с двумя пересадками, понадобилось около 15 часов, - рассказал корреспонденту Волга Ньюс болельщик сборной Колумбии Карлос Родригес. - Но когда мы приземлялись здесь, для нас стало сюрпризом, что нас встретят с такими водными аттракционами. Вообще, пролетая над волжскими просторами и заходя на посадку, у меня сложилось впечатление, что Самарская область — очень симпатичное место. В целом Россия нам очень понравилась".

Сегодня же ночью колумбийцы намерены вернуться в Москву. Куда они направятся после этого, покажет результат игры - латиноамериканцы имеют все шансы попасть в 1/8 финала ЧМ-2018.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Команда А" на "Самара-Арене" в форме от российского кутюрье

"Команда А" на "Самара-Арене" в форме от российского кутюрье

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1